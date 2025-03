É falso que Elon Musk descobriu fraude na previdência dos EUA

Do UOL, no Rio

Não é verdade que Elon Musk tenha descoberto uma fraude na previdência dos Estados Unidos.

Posts nas redes sociais reproduzem afirmações feitas por Musk, que é chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, em inglês) dos EUA, e Donald Trump de que haveria milhões de idosos com mais de cem anos ou mortos recebendo o benefício, o que é falso.

O que diz o post

Uma imagem com a foto do bilionário é compartilhada com o seguinte texto: "Urgente. Elon Musk expõe escândalo: 20 milhões de idosos entre cem e 159 anos recebem previdência. Como isso é possível?! Finalmente encontraram os leitores de Joe Biden! Quem lembra das eleições de 2020 vai entender..."

Outro post sobre o mesmo assunto é compartilhado com o texto: "Donald Trump acaba de expor uma fraude massiva na Previdência Social dos EUA descoberta pela equipe de Elon Musk no Doge. Trump afirmou que tem 4,7 milhões de pessoas que recebem aposentadoria que tem entre 100 e 109 anos. Algumas têm entre 200 e 249 anos. E tem uma pessoa com 360 anos. Elon Musk está virando a mesa da Deep State".

Um vídeo da jornalista Cristina Graeml reproduzindo as falas do presidente dos EUA, Donald Trump, com os dados equivocados também tem sido compartilhado nas redes.

Por que é falso

Os dados equivocados foram citados por Trump e Musk. As afirmações foram verificadas por veículos de imprensa dos Estados Unidos como a ABC News (aqui, em inglês), a revista Time (aqui, em inglês) e o serviço de checagem da agência francesa AFP nos EUA (aqui, em inglês).

Pagamentos errados representam menos de 1%. De acordo com a revista Time, um relatório de julho de 2024 (aqui) indica que entre os anos de 2015 e 2022, a agência de Seguridade Social pagou quase US$ 8,6 trilhões em benefícios dos quais US$ 71,8 bilhões foram em pagamentos indevidos. Isso representa menos de 1% do total. A maioria dos pagamentos foram excessos pagos a pessoas vivas.

Banco de dados defasado. Segundo especialistas ouvidos pela imprensa americana, as bases de dados do sistema de previdência social não incluem informações apuradas sobre óbitos. Além disso, desde 2015, a agência interrompe automaticamente os pagamentos para pessoas com mais de 115 anos (aqui). Isso quer dizer que pessoas com mais de cem anos que não possuem uma data de óbito associada ao cadastro não necessariamente estão recebendo os benefícios.

Trabalhadores com mais de 99 anos são 89.106 pessoas, e não milhões. Em dezembro de 2024 (aqui), segundo dados da agência de Seguridade Social (SSA), o número de trabalhadores aposentados com mais de 99 anos que receberam pagamentos foi de 89.106 pessoas, e não de 20 milhões como disse Musk.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos e Estadão Verifica.

