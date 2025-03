Países da UE apoiam plano da Comissão Europeia para rearmamento, diz porta-voz

Os países da União Europeia respaldaram, nesta quinta-feira (6), durante uma cúpula em Bruxelas, o plano lançado pela Comissão Europeia para financiar o rearmamento no bloco, anunciou uma porta-voz da instituição.

O plano inclui uma proposta para flexibilizar as rígidas normas fiscais da UE, que limitam os gastos públicos, permitindo que os países possam investir mais em defesa e segurança.

A proposta da Comissão prevê que essa flexibilidade seja válida por um período de quatro anos, embora a Alemanha já tenha expressado o desejo de um período mais extenso.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estimou que o plano, caso seja aprovado, poderia mobilizar cerca de 800 bilhões de euros (R$ 4,97 trilhões), mas não mencionou um prazo específico.

Os líderes dos países europeus estão em Bruxelas para uma cúpula excepcional para discutir a continuidade do apoio à Ucrânia e as alternativas para reforçar a indústria de defesa do bloco.

Na manhã de hoje, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, participou pessoalmente de uma reunião com os líderes europeus.

Ao chegar à cúpula, Zelensky agradeceu aos europeus pelo apoio e destacou que isso faz com que os ucranianos "não estejamos sozinhos".

O enorme plano foi anunciado após o governo dos Estados Unidos decidir suspender a ajuda à Ucrânia, uma iniciativa que transferiu essa responsabilidade para os ombros da Europa.

