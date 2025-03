Militar é denunciado por explosão em apartamento em Campinas com 145 armas

O militar Virgilio Parra Dias foi denunciado pelo MP-SP, ontem, pela explosão em seu apartamento, que deixou 44 pessoas feridas, em fevereiro do ano passado. Ele mantinha 145 armas no imóvel.

O que aconteceu

O coronel reformado do Exército vai responder por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e por causar incêndio.

A promotora Regina Célia Pegoraro Venâncio entendeu que o militar causou o incêndio. "Ao manter em local habitado a expressiva quantia de explosivos, deu causa à combustão, explosão, no apartamento 13, dentro do quarto utilizado como COFRE, que destruiu a parede que fazia face com o corredor, espalhando os fragmentos de sua alvenaria no chão em frente".

Na denúncia, o MP destaca que o laudo pericial indicou que o incêndio gerou risco para a integridade física, a vida e o patrimônio alheio. O laudo também aponta danos provocados pelo incêndio no apartamento vizinho e em áreas comuns do edifício. A denúncia menciona ainda que vizinhos foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados a hospitais devido à inalação de fumaça.

O Ministério Público pede à Justiça que o processo seja instaurado, com a citação e o interrogatório do acusado, além das oitivas de oito testemunhas listadas. As testemunhas são três bombeiros que atuaram na ocorrência, três das vítimas, além do zelador e o síndico do edifício.

Também foi solicitado que um ofício seja enviado ao Comando do Exército, solicitando uma cópia completa do processo instaurado contra o coronel reformado. O processo segue agora na 2ª Vara Criminal de Campinas.