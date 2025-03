CMSE decide criar grupo de trabalho sobre cortes de geração de energia

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu nesta quinta-feira, 6, criar um grupo de trabalho (GT) para tratar do problema de cortes de geração de energia, conhecido no jargão do setor como curtailment.

Em nota, foi informado que esse grupo vai coordenar ações e realizar diagnóstico, além de avaliar e propor medidas de "planejamento, regulatórias e operacionais" para mitigar cortes de geração renovável.

O Comitê cita como exemplo a ampliação e os reforços da rede de transmissão, a indicação de "novos compensadores síncronos" para a região Nordeste, bem como a antecipação de obras de linhas de transmissão.

Além disso, é mencionado "aperfeiçoamentos" dos modelos dinâmicos das usinas renováveis e da metodologia de corte de geração.

O GT vai tratar também da programação dos cortes de produção de energia, ou seja, do planejamento de quando essas interrupções poderiam ocorrer. Outra frente de discussão é a utilização de sistemas de armazenamento de energia - o que poderia ajudar a mitigar o problema. Na primeira reunião será estabelecido o plano de trabalho.

O grupo será coordenado pela Secretaria de Energia Elétrica, de Gentil Nogueira, com partição da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).