Autoridades do BCE veem chance crescente de pausa em abril antes de retomar cortes de juros, dizem fontes

FRANKFURT (Reuters) - Autoridades do Banco Central Europeu (BCE) veem uma chance cada vez maior de uma pausa em seu ciclo de flexibilização monetária em sua próxima reunião, em abril, antes de as taxas de juros voltarem a cair uma vez que haja maior clareza sobre as políticas comercial e fiscal, disseram quatro fontes à Reuters.

O BCE cortou as taxas de juros nesta quinta-feira, conforme esperado, mas a presidente Christine Lagarde se recusou a repetir sua mensagem anterior de que a trajetória em direção a juros mais baixos está clara, causando certa confusão entre investidores.

As fontes que falaram com a Reuters após a reunião disseram que veem uma pausa em abril como uma possibilidade clara, que alguns deles discutiram informalmente durante os intervalos da reunião de dois dias.

No entanto, as fontes, que representam tanto o campo mais brando como o mais agressivo na política de juros no Conselho do BCE, concordaram ser improvável que o banco central mantenha sua taxa de depósito em 2,5% e que mais cortes são necessários, pelo menos com base nas informações disponíveis hoje.

Um porta-voz do BCE não quis fazer comentários.

As principais variáveis incluem a política comercial. Se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre a União Europeia, isso aumentará as chances de mais cortes, possivelmente até mesmo a partir de abril, disseram algumas das fontes.

Por outro lado, uma retaliação por parte da União Europeia torna o cenário mais incerto, elevando o risco de estagflação.

Por outro lado, se a Alemanha avançar com seus planos de gastos militares e de infraestrutura propostos, isso deve aumentar o crescimento e a inflação e tornar menos provável um corte em abril.

As fontes acrescentaram que a redação final do novo guidance do BCE, de que os juros seriam "significativamente menos restritivos", foi o resultado de um meio termo alcançado antes da reunião.

Alguns queriam manter uma referência anterior à política monetária "restritiva", o que significa que os juros eram altos o suficiente para restringir o crescimento econômico. Outros defenderam a remoção dessa palavra.

(Por Balazs Koranyi)