Caças da Força Aérea da Coreia do Sul acidentalmente jogam bombas sobre casas e ferem 15

Por Ju-min Park e Hyunsu Yim

POCHEON, Coreia do Sul (Reuters) - Caças sul-coreanos acidentalmente lançaram oito bombas sobre um distrito civil nesta quinta-feira, ferindo 15 pessoas e danificando casas e uma igreja durante a realização de exercícios militares em Pocheon, informaram a Força Aérea e o corpo de bombeiros.

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros disse que 15 pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade.

Pocheon fica localizada aproximadamente 40 km ao nordeste de Seul, perto da fortemente militarizada fronteira com a Coreia do Norte.

"Houve o barulho alto e repentino de um caça, então uma explosão. Quando cheguei ao local, havia cerca de quatro casas danificadas e pessoas feridas", afirmou Oh Moung-su, um morador de 65 anos.

"Escuridão e fumaça subiam para o céu, e água jorrava de um cano. Pessoas de um carro que iam para um canteiro de obras ficaram feridas, e algumas delas nem conseguiam sair do veículo. Outra estava do lado de fora do carro, cobrindo o olho", relatou.

A Força Aérea sul-coreana afirmou que oito bombas Mk82, de 225 quilos, caíram de dois caças F-16 fora da área de tiro durante um exercício.

"Pedidos desculpas pelos danos causados pelo anormal incidente, e desejamos aos feridos uma rápida recuperação", disse a Força Aérea em comunicado.

O acidente ocorreu após um piloto inserir coordenadas incorretas, disse uma autoridade militar que não quis se identificar. Ela afirmou que dois jatos então lançaram quatro bombas cada, e todas elas foram detonadas.

Autoridades devem suspender exercícios com munição real até que haja um entendimento sobre o que saiu errado, mas o incidente não afetará os exercícios entre Coreia do Sul e Estados Unidos, agendados para a segunda-feira.

(Reportagem de Ju-min Park, Joyce Lee, Hyunsu Yim, Jisoo Kim e Dogyun Kim em Pocheon; Reportagem adicional de Hongji Kim)