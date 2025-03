"Estamos em um lugar sombrio", diz juiz norte-americano sobre crescentes ameaças

Por Luc Cohen

MIAMI (Reuters) - As ameaças contra juízes norte-americanos estão crescendo, e os advogados devem fazer mais para rejeitar retóricas acaloradas, disseram quatro magistrados federais dos Estados Unidos em um painel realizado nesta quinta-feira.

Durante apresentação na American Bar Association sobre o crime do colarinho branco, em Miami, o juiz distrital Richard Boulware, da corte federal de Las Vegas, disse que as ameaças contra o Judiciário aumentaram "exponencialmente".

"Estamos em um lugar sombrio e precisamos parar de fingir que não estamos nesse lugar", disse Boulware, sob aplausos da plateia composta em sua maioria por advogados de defesa de colarinho branco.

A Reuters informou com exclusividade nesta semana que agentes federais norte-americanos alertaram juízes sobre os elevados níveis de ameaças, enquanto o bilionário da tecnologia Elon Musk e outros aliados do presidente Donald Trump intensificam esforços para desacreditar magistrados que se opõem às investidas da Casa Branca para cortar empregos e programas federais.

Parlamentares republicanos também se movimentaram para o impeachment de juízes que decidiram contra as políticas de Trump, embora seja necessária uma maioria de dois terços no Senado para destituir um juiz do cargo - uma barreira provavelmente intransponível.

Entre os magistrados ameaçados de impeachment está o juiz distrital de Manhattan Paul Engelmayer, que em fevereiro impediu a equipe de Musk de acessar sistemas do Departamento do Tesouro responsáveis por trilhões de dólares em pagamentos.

A decisão de Engelmayer provocou uma onda de críticas nas redes sociais por parte de Musk e de outros aliados de Trump.

"Tornou-se um grande assunto no Twitter ou X, a ponto de ele e sua família começarem a receber mensagens realmente perturbadoras, algumas classificadas como ameaças, disse outro juiz federal de Manhattan, Paul Oetken. “Isso é realmente preocupante."

Segundo Boulware, os juízes nem sempre divulgam as ameaças que recebem, mas elas são uma "ocorrência quase regular". Nem ele nem os outros juízes do painel forneceram estatísticas sobre as ameaças.

Os juízes afirmaram que o caminho correto para advogados que discordem de suas decisões é o recurso. Eles disseram que questionar as motivações do juiz em público mina a confiança no Judiciário e contribui para o crescimento das ameaças.

"Podemos lidar com críticas. É o tipo de crítica. Se for feita de uma forma que nos cause danos, temos um problema", afirmou Darrin Gayles, um juiz federal de Miami.

