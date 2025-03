Papa segue estável e novo boletim deve sair apenas no sábado

Do UOL, em São Paulo

O Papa Francisco permanece com condição clínica estável e seu novo boletim médico deve sair apenas no sábado (8). A informação foi publicada na tarde de hoje pelo Vaticano.

O que aconteceu

Francisco não apresentou novos episódios de insuficiência respiratória. Ainda segundo o boletim publicado pela Igreja Católica, ele passou por novos exames e está estável.

Papa não está com febre. Segundo o Vaticano, o pontífice segue realizando fisioterapia respiratória e motora, além de realizar exames diariamente.

Próximo boletim médico será divulgado no sábado (8). De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Sé, após considerar o quadro estável de Francisco, foi decidido que novas informações sobre sua saúde não deverão ser divulgadas na sexta-feira (7).

Internação mais longa do papa Francisco

A autoridade máxima do Vaticano está internada desde o dia 14 com uma pneumonia bilateral. O papa, de 88 anos, segue em observação no Hospital Gemelli de Roma e seu prognóstico segue "reservado"

O Papa passa pela sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. Ele já passa pela quarta hospitalização durante o papado, da última vez ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021 ele ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.

A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável em relação aos dias anteriores. Também hoje, ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória. O Santo Padre continuou com benefício a fisioterapia respiratória e motora. Os parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis. Ele não apresentou febre.

Vaticano, em nota

Papa enviou mensagem a brasileiros

Francisco ofereceu a contribuição da Igreja Católica para a cúpula climática COP30, que acontece em novembro em Belém (PA). O texto foi enviado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O recado foi recebido em meio à Campanha da Fraternidade, que é realizada anualmente pela instituição no período da Quaresma e começa hoje.

Neste ano, o evento tem como tema ''Fraternidade e Ecologia Integral''. Na mensagem, o papa defende uma "conversão ecológica" da humanidade e pede uma mudança de "convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas".

Francisco disse ainda que a campanha deste ano expressa a disponibilidade da Igreja em colaborar com a COP30. O pontífice relatou esperar que, dessa forma, nações e organismos internacionais se comprometam efetivamente com a superação da crise climática.

Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim.

Papa Francisco

Papa tem carta de renúncia pronta caso saúde o impeça de seguir no cargo

Carta de renúncia ao cargo de líder da Igreja Católica está pronta. Papa Francisco assinou a carta há cerca de dez anos. Foi o próprio pontífice que confirmou a existência do documento em entrevista ao jornal espanhol ABC, em dezembro de 2022. Carta está de posse do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. "Assinei a renúncia e disse a ele: 'em caso de impedimento médico ou algo assim, aqui está minha renúncia. Você a tem'", declarou Francisco.

Na ocasião, Francisco afirmou não ter receio que o mundo saiba da existência de sua carta de renúncia. "É por isso que estou contando, para que saibam", disse, ressaltando não saber o que Parolin fez com o documento.