Novo surto de Ebola é detectado em Uganda, diz CDC africano

DACAR (Reuters) - Um novo surto de casos de Ebola surgiu em Uganda, disse nesta quinta-feira o Centro de Controle e Prevenções de Doenças (CDC) da África, acrescentando que o trabalho já está em andamento para intensificar o monitoramento e as medidas de rastreamento de contato.

A Uganda declarou um surto da doença hemorrágica altamente infecciosa e frequentemente fatal em janeiro, na capital Kampala, depois da morte de um enfermeiro no único hospital de referência do país para casos de Ebola.

O segundo paciente a morrer de Ebola foi uma criança de quatro anos de idade, disse no sábado a Organização Mundial da Saúde (OMS), citando o Ministério da Saúde do país.

A autoridade do CDC africano Ngashi Ngongo disse que, desde a última atualização, na quinta-feira, um novo surto com três casos confirmados e dois prováveis foi detectado. Ele afirmou que dois novos distritos reportaram casos da doença. Inicialmente, o surto tinha atingido três distritos, disse.

No total, Uganda já apresenta 14 casos e duas mortes desde o início do surto, disse o CDC africano.

“O Ebola em Uganda é um desafio muito importante, especialmente com o ressurgimento desses casos. Contudo, creio que tudo está sendo feito neste país para intensificar o monitoramento”, disse Ngongo.

Os sintomas do Ebola incluem febre, dor de cabeça e muscular. O vírus é transmitido por meio do contato com fluidos corporais e outros tecidos.

No último surto de Ebola em Uganda, entre 2022 e 2023, 55 pessoas morreram e 143 foram infectadas.

Um surto de Marburg, doença similar ao Ebola, foi declarado na vizinha Tanzânia, em janeiro. Uganda também faz fronteira com Ruanda, que teve um surto de Marburg em dezembro, e com a República Democrática do Congo, onde surtos de Ebola são comuns.

