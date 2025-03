Governo cria grupo para avaliar como reduzir cortes de geração de energia renovável

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu em reunião extraordinária nesta quinta-feira pela criação de um grupo de trabalho para tratar de medidas para reduzir os cortes de geração de energia renovável, que aumentaram significativamente no ano passado e levam a um desperdício de oferta eólica e solar.

Segundo comunicado do Ministério de Minas e Energia, as ações do grupo envolverão ampliação e reforços da rede de transmissão de energia, indicação de novos compensadores síncronos para a região Nordeste, antecipação de obras de linhas de transmissão, entre outras medidas.

O grupo será coordenado pela Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia e contará com a participação de outras secretarias da pasta, além da agência reguladora Aneel, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Geradoras de energia esperam enfrentar mais um ano de cortes elevados da produção de suas usinas eólicas e solares em função de restrições do sistema elétrico brasileiro, um problema que se agravou no ano passado e que exige uma solução de curto prazo para estancar perdas financeiras, afirmam executivos de empresas.

Os cortes de geração, chamados tecnicamente de "curtailments", ocorrem na atuação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por diferentes razões, como limitações no escoamento de energia pela rede de transmissão, necessidade de garantir confiabilidade do suprimento de energia ou consumo insuficiente para absorver a oferta de eletricidade em determinado momento.

(Por Letícia Fucuchima)