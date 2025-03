Estado do papa Francisco continua "estável", sem novas crises respiratórias, diz Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco se manteve "estável" e sem novas crises respiratórias, indicou nesta quinta-feira (6) o Vaticano, quando se completam 21 dias de hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos.

"As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis em relação aos dias anteriores", mas o prognóstico segue sendo "reservado", informou o Vaticano no boletim médico que envia todas as noites desde a internação do pontífice, em 14 de fevereiro, na clínica Gemelli, em Roma.

