Oriente Médio sob ameaça de cair no 'abismo da guerra', diz secretário-geral da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou, nesta sexta-feira (27), que o conflito em Gaza ameaça levar todo o Oriente Médio ao "abismo" de uma guerra.

"As ondas de choque que estão irradiando morte e uma destruição sem precedentes em Gaza ameaçam levar a região ao abismo de uma guerra generalizada com consequências inimagináveis", disse Guterres no Conselho de Segurança, ao qual pediu para "evitar uma guerra regional por todos os meios".

Gaza "continua sendo o epicentro da violência e a chave para acabar com ela", disse.

Durante uma reunião da entidade, Guterres afirmou que "apoia totalmente" a proposta de um cessar-fogo temporário de 21 dias, apresentada por Estados Unidos e França em relação ao conflito entre Israel e Hezbollah.

"Precisamos do cessar-fogo agora", porque "não podemos nos permitir negociações sem fim, como as que temos sobre Gaza", alertou.

Desde a segunda-feira, Israel mudou seu foco de Gaza para a fronteira norte com o Líbano, onde os intensos bombardeios mataram mais de 700 pessoas e obrigaram mais de 118 mil a deixar suas casas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou, nesta sexta, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que as operações no Líbano vão prosseguir até que Israel alcance "todos" os seus objetivos.

O premiê também advertiu o grupo palestino Hamas que continuará lutando até a "vitória total", e que "deve ir embora" porque não terá nenhum papel na reconstrução de Gaza.

Após condenar uma vez mais os ataques que o Hamas executou em 7 de outubro de 2023 em território de Israel, que desencadearam a operação militar israelense, Guterres lembrou que "nada pode justificar o castigo coletivo contra a população palestina".

Praticamente a totalidade dos 2,3 milhões de pessoas que viviam na Faixa de Gaza foi deslocada, algumas várias vezes, lembrou, antes de reiterar que "Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para a entrega de ajuda humanitária".

