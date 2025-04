Corpo de Francisco permanece em capela enquanto cardeais decidem funeral

Os detalhes do funeral do papa Francisco serão decididos nesta terça-feira pelos cardeais. Os ritos devem ter início entre a próxima sexta e o domingo.

O que aconteceu

A data do funeral do papa será definida pelo camerlengo — cardeal que desempenha interinamente a função do papa em caso de morte ou renúncia — com os cardeais. O arcebispo irlandês Kevin Joseph Farrell, que ocupa o cargo, deve consultar os cardeais das três ordens (bispos, presbíteros e diáconos) para acertar a liturgia fúnebre. As reuniões dos cardeais são presididas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re.

Apesar de a data ser definida pelo camerlengo, o funeral deve acontecer entre quatro e seis dias após a morte do pontífice. Dessa forma, os ritos devem ser iniciados entre a próxima sexta e domingo. O prazo foi estabelecido pela Constituição Apostólica promulgada em 1996 por João Paulo 2º.

Enquanto os detalhes do funeral são acertados, o corpo do papa permanecerá em um caixão dentro de uma igreja. Ele foi colocado na capela da residência Santa Marta na tarde desta segunda-feira, após cerimônia de certificação de morte presidida pelo camerlengo.

O rito de constatação da morte e a colocação do corpo no caixão durou cerca de uma hora. Neste momento, o corpo do papa encontra-se na capela do térreo da Casa Santa Marta.

Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano

Normalmente, essa vigília acontece no Palácio Apostólico. A colocação do corpo na capela da residência Santa Marta ocorreu como um pedido do próprio papa em vida. Desde sua eleição em 2013, Francisco optou por viver no local, rejeitando residir no Palácio Apostólico.

28.mai.2001 - Residência Santa Marta, no Vaticano Imagem: Gabriel Bouys/ AFP

O corpo do papa Francisco deverá ser levado na manhã da próxima quarta-feira para a Basílica de São Pedro. A informação foi confirmada por Matteo Bruni. O corpo do papa ficará exposto por alguns dias, permitindo que fiéis e autoridades se despeçam. Durante esse período, missas e orações serão realizadas.

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.

Papa escolheu um caixão simples de madeira revestido de zinco. Pela tradição, o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

A Basílica de Santa Maria Maggiore, uma das quatro basílicas papais em Roma Imagem: ANDREAS SOLARO/AFP

Ele também optou por ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A igreja foi o primeiro lugar que Jorge Mario Bergoglio foi após se tornar papa e que procurou durante a pandemia de covid-19. Ele disse mais de uma vez que se sentia "engaiolado" no Vaticano.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior

Papa Francisco, em seu testamento

É a primeira vez em mais de um século que um papa será enterrado fora do Vaticano. A escolha foi por se tratar da igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo). Antes dele, Leão 13, em 1903, pediu para ser enterrado na igreja de São João de Latrão.