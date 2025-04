Papa é pop: Francisco levou mais pessoas à Copacabana que Madonna e Stones

Do UOL, em São Paulo

Morreu hoje, aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. O pontífice protagonizou um dos maiores eventos públicos do Brasil. Durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, levou mais gente à praia de Copacabana do que grandes nomes da música mundial. Nem Lady Gaga, Madonna ou os Rolling Stones superaram sua marca —Rod Stewart disputou páreo a páreo, mas com ressalvas. O brasileiro Jorge Ben Jor também chegou perto em público.

O que aconteceu

Papa Francisco bateu todos os recordes. A missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, reuniu 3,7 milhões de pessoas em Copacabana.

Papa Francisco acena para fiéis enquanto anda de papamóvel ao chegar a Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2013 Imagem: Reprodução

Madonna atraiu multidão, mas não alcançou o papa. Em maio de 2024, o show da cantora levou cerca de 1,6 milhão de pessoas à orla, segundo a Riotur.

Praia de Copacabana lotada durante show de Madonna Imagem: Alexandre Macieira/Riotur

Lady Gaga tem público previsto menor. A Prefeitura do Rio estima cerca de 1 milhão de pessoas para o show da artista.

Rolling Stones ficaram abaixo de Madonna. A banda britânica reuniu cerca de 1,2 milhão (segundo a PM) e 1,3 milhão (segundo os bombeiros), em 2006.

Vista aérea do público que assistiu ao show dos Rolling Stones na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Imagem: Caio Leal/AFP

Rod Stewart é o único que disputou em número, mas com ressalvas. O cantor tocou no Réveillon de 1994 para um público entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas. Mas o Guinness destaca que a contagem inclui quem foi apenas para ver os fogos.

Jorge Ben Jor chegou perto do papa. Na virada de 1993 para 1994, cerca de 3 milhões de pessoas acompanharam seu show, segundo a Folha de S.Paulo.

*Com informações de matéria publicada em 25/02/2025