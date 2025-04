Funeral do papa Francisco será no sábado, no Vaticano

O funeral do papa Francisco será no próximo sábado, informou o Vaticano. A data marca os nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.

O que aconteceu

A cerimônia começa às 10h, no horário local de Roma (5h no horário de Brasília). A data e demais detalhes foram decididos em uma reunião de cardeais hoje. O arcebispo irlandês Kevin Joseph Farrell, que ocupa o cargo de Carmelengo, consultou bispos, presbíteros e diáconos para acertar a liturgia fúnebre. As reuniões dos cardeais são presididas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re.

A celebração acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias — e, em seguida, o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

Apesar de a data ser definida pelo camerlengo, o funeral deve acontecer entre quatro e seis dias após a morte do pontífice. O prazo foi estabelecido pela Constituição Apostólica promulgada em 1996 por João Paulo 2º.

Corpo do papa está na capela da residência Santa Marta, com um rosário nas mãos e vestido com a casula vermelha, o pálio e a mitra branca na cabeça. Caixão foi colocado no local na tarde de ontem, após cerimônia de certificação de morte presidida pelo camerlengo. A colocação do corpo na capela da residência Santa Marta ocorreu como um pedido do próprio papa em vida. Desde sua eleição em 2013, Francisco optou por viver no local, rejeitando residir no Palácio Apostólico.

Francisco pediu rituais simples

Papa Francisco, no Vaticano, em 18 de abril de 2022 Imagem: Alberto Pizzoli/AFP

O corpo do papa será levado na manhã de quarta-feira para a Basílica de São Pedro. O corpo ficará exposto por alguns dias, permitindo que fiéis e autoridades se despeçam. Durante esse período, missas e orações serão realizadas.

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.

Papa escolheu um caixão simples de madeira revestido de zinco. Pela tradição, o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Ele também optou por ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A igreja foi o primeiro lugar que Jorge Mario Bergoglio foi após se tornar papa e que procurou durante a pandemia de covid-19. Ele disse mais de uma vez que se sentia "engaiolado" no Vaticano.