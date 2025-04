Ações da China e de Hong Kong se mantêm em máximas de duas semanas apesar de quedas em Wall Street

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se mantiveram firmes nesta terça-feira, contrariando perdas modestas em toda a Ásia após a queda de Wall Street na véspera e com os investidores aguardando a próxima reunião do Politburo para obter orientações sobre a política econômica.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,25%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, perdeu 0,02%.

Ambos os índices estão agora perto de seu nível mais alto desde 3 de abril, logo antes da liquidação do mercado desencadeada pelas "tarifas recíprocas" do presidente dos EUA, Donald Trump.

O setor bancário e as ações de chips subiram 0,7% e 0,4%, respectivamente, liderando os ganhos dos índices de referência.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, reverteu as perdas anteriores e subiu 0,78%, também no seu nível mais alto desde 3 de abril. O Índice Hang Seng Tech subiu 0,2%.

A reunião de abril do Politburo da China, que provavelmente será realizada ainda nesta semana, será um local para uma reavaliação da situação tarifária e para decidir sobre políticas de compensação, disseram analistas do Citi em uma nota aos clientes.

Os investidores estão agora atentos aos esforços contínuos para dar suporte aos preços dos ativos e se haverá uma política cambial de "depreciação oportunista", entre outros, acrescentaram.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,17%, a 34.220 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,78%, a 21.562 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,25%, a 3.299 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,02%, a 3.783 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,07%, a 2.486 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,64%, a 18.793 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,96%, a 3.795 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,03%, a 7.816 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)