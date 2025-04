Pão de Açúcar é só o 5º: quais mercados mais faturam no Brasil?

Pelo nono ano consecutivo, o Grupo Carrefour Brasil manteve a liderança no ranking de redes de supermercados com maior faturamento no país, segundo levantamento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) em parceria com a NielsenIQ.

Ainda de acordo com o Ranking Abras 2025, o grupo GPA, detentor das redes Pão de Açúcar e Extra, foi ultrapassado por uma rede mineira e caiu uma posição em relação à lista do ano anterior.

As 10 redes que mais faturaram em 2024

Grupo Carrefour Brasil - R$ 120,5 bilhões

Assaí Atacadista - R$ 80,5 bilhões

Mateus Supermercados - R$ 36,3 bilhões

Supermercados BH - R$ 21,2 bilhões

GPA (Grupo Pão de Açúcar) - R$ 20 bilhões

Irmãos Muffato - R$ 17,4 bilhões

Grupo Pereira - R$ 15,3 bilhões

Mart Minas Atacado e Varejo & Dom Atacadista - R$ 11,4 bilhões

Cencosud Brasil - R$ 11,2 bilhões

Koch Hipermercado - R$ 10,3 bilhões

O que mais diz a pesquisa?

Segundo a Abras, as redes de supermercados no Brasil faturaram R$ 1,06 trilhão em 2024. O valor é equivalente a 9,1% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Para a soma do faturamento total, a associação considerou todos os formatos de operações: desde os mercados que vendem tanto no atacado quanto no varejo, até minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrútis.

Esses formatos geram mais de nove milhões de postos de trabalho diretos e indiretos em todo o território nacional. A pesquisa, no entanto, não especifica se todos esses postos estão ocupados atualmente.

Especialistas indicam que o setor passa por dificuldades na contratação de mão de obra. Segundo a Abras, cerca de 357 mil vagas estão em aberto.

Mesmo enfrentando dificuldades para contratar funcionários, o número de lojas no segmento cresceu 2,3% em 2024 em relação a 2023, ultrapassando 424 mil unidades espalhadas pelo Brasil.

*Com informações do Estadão