Pesquisa do BCE prevê estabilização da inflação em 2%

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro poderá ficar um pouco mais alta este ano do que se pensava, mas depois se estabilizará na meta de 2% do Banco Central Europeu, de acordo com a Pesquisa de Analistas Profissionais do banco nesta terça-feira.

O BCE cortou na quinta-feira as taxas de juros pela sétima vez em um ano, argumentando que a desinflação estava bem encaminhada e que os riscos de que o aumento dos preços seja ainda menor do que se pensava estavam aumentando.

A pesquisa do BCE, que costuma ser um ponto importante para as deliberações de política monetária, mostrou uma inflação média de 2,2% em 2025, acima dos 2,1% previstos há três meses, enquanto a previsão de 2026 foi elevado de 1,9% para 2,0%.

Entretanto, esses números podem ser menos significativos do que no passado, uma vez que o prazo limite do BCE para coletar projeções foi 4 de abril e os mercados financeiros mudaram significativamente desde então devido à política comercial errática dos EUA.

O euro se firmou acentuadamente em relação ao dólar e os preços de energia caíram, mudanças que podem desacelerar significativamente a inflação.

As barreiras comerciais e as tensões com os EUA também podem enfraquecer drasticamente o crescimento econômico e pesar sobre os preços.

No entanto, a pesquisa mostrou apenas uma pequena revisão na perspectiva de crescimento, colocando a expansão de 2025 em 0,9%, em comparação com o número anterior de 1,0%, sugerindo que nem toda a tensão comercial foi levada em conta ainda.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, argumentou anteriormente que uma guerra comercial total poderia reduzir até 0,5 ponto percentual do crescimento.

