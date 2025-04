Vaticano anuncia data do funeral do papa Francisco e mantém programação do Ano do Jubileu

O Vaticano informou nesta terça-feira (22) que o funeral do papa Francisco acontecerá no próximo sábado, 26 de abril, às 10h em Roma (5h no horário de Brasília). As primeiras imagens do caixão do papa, que morreu na manhã de segunda-feira (21) aos 88 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca, foram divulgadas nesta manhã. O corpo de pontífice Francisco repousa sobre um manto vermelho, em um caixão de madeira clara, na capela de Santa Marta, no Vaticano. Na quarta-feira (23), a partir de 9h, o caixão ficará exposto na Basílica de São Pedro, onde os fiéis poderão prestar homenagem ao papa Francisco.

Gina Marques, correspondente da RFI na Itália

A Congregação dos Cardeais confirmou a realização do Jubileu da Esperança 2025, que começou a ser programado há pelo menos cinco anos. Segundo a organização, este Jubileu é uma comemoração que ocorre a cada 25 anos.

Diferentemente de um Concílio ou de um Sínodo, o Jubileu mantém a tradição de os fiéis poderem passar pela Porta Santa mesmo sem um Pontífice reinante.

A morte do Papa Francisco não suspende o Jubileu, mas pode afetar alguns dos principais eventos do calendário, particularmente durante o período da sede vacante.

Eventos católicos confirmados

A Sala de Imprensa do Vaticano anunciou que o próximo grande evento,, o Jubileu dos Adolescentes, está confirmado para acontecer entre 25 e 27 de abril.

O arcebispo Rino Fisichella comunicou ao prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização, responsável pela organização do Jubileu, que as orações da sexta-feira, 25 de abril, as praças dos "Diálogos com a cidade" do sábado, 26 de abril, e as peregrinações à Porta Santa e a missa dominical serão mantidas. Porém, devido ao "momento de luto, a celebração musical no Circo Máximo programada para o dia 26 de abril está cancelada".

A missa e canonização de Carlo Acutis, programada para 27 de abril, está suspensa porque o decreto de canonização deve, de fato, ser assinado pelo Papa. Carlo Acutis era um adolescente italiano nascido no Reino Unido, que morreu aos 15 anos de leucemia, e foi beatificado pela Igreja.

Precedentes históricos

Esta não é a primeira vez que um papa morre durante um Ano Santo. No entanto, os dois precedentes diferem da situação atual: tanto em 1549, com Paulo III, quanto em 1774, com Clemente XIV, a morte ocorreu entre a proclamação do Jubileu e a abertura do Ano Santo.

O Jubileu da Esperança foi proclamado por Francisco com a Bula de Proclamação publicada em 9 de maio de 2024. A Porta Santa de São Pedro foi aberta na véspera de Natal e o Jubileu terminará no dia 6 de janeiro de 2026.

Papa Francisco muda ritual fúnebre dos pontífices

Durante o papado, Francisco mudou as regras do velório e funeral de um pontífice. Após a morte, o corpo é preparado com paramentos litúrgicos: casula vermelha, pálio e mitra branca.

Anteriormente, o corpo era exibido em um catafalco na Capela Sistina a partir do terceiro dia, para permitir que os fiéis prestassem as suas homenagens. Em seguida, ocorriam nove dias de missas de sufrágio celebradas pelos cardeais.

Em 2024, o papa Francisco mudou o ritual fúnebre papal. O corpo não será mais exibido em um catafalco, mas em um simples caixão de madeira aberto. Ele também reduziu o número de velórios de dois para um e aboliu a cerimônia de fechamento do caixão, mas manteve a estrutura tradicional de velório, funeral e sepultamento.

Conclave, conforme a Constituição Apostólica

A Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada pelo papa João Paulo II em 22 de fevereiro de 1996, estabelece, modifica e revoga normas relativas ao período de vacância da Sé Apostólica, incluindo as regras para a eleição do novo pontífice.

Segundo esta Constituição, o conclave deve ocorrer entre o 15º e o 20º dia após a morte do papa.

Perfil do futuro papa

Segundo um ditado italiano, quem entra em um conclave como papa, sai como cardeal. A Igreja Católica não gosta de rupturas, portanto provavelmente os cardeais elegerão um papa que dê continuidade às ações de Francisco. Muitos acreditam que há grande possibilidade de ser eleito um sucessor italiano. Uma coisa é certa: o próximo papa deverá ter habilidades diplomáticas e administrativas.

