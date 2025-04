Funeral do papa Francisco será realizado no sábado, muitas autoridades são esperadas

Por Joshua McElwee e Crispian Balmer

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O funeral do papa Francisco será realizado no sábado na Praça de São Pedro, decidiram os cardeais católicos romanos nesta terça-feira, preparando o cenário para uma cerimônia solene que atrairá líderes de todo o mundo.

Francisco, de 88 anos, morreu na segunda-feira depois de sofrer um derrame e uma parada cardíaca, disse o Vaticano, encerrando um reinado muitas vezes turbulento no qual ele repetidamente entrou em conflito com os tradicionalistas e defendeu pobres e marginalizados.

O pontífice passou cinco semanas no hospital no início deste ano, sofrendo de pneumonia dupla. Mas ele retornou ao Vaticano há quase um mês e parecia estar se recuperando, tendo aparecido na Praça de São Pedro no domingo de Páscoa.

O Vaticano divulgou na terça-feira fotos de Francisco com suas vestes e colocado em um caixão de madeira na capela da residência Santa Marta, onde viveu durante seus 12 anos de papado. Guardas suíços estavam de pé em cada lado do caixão.

Seu corpo será levado para a adjacente Basílica de São Pedro na manhã de quarta-feira, às 9h00 (4h de Brasília), em uma procissão liderada por cardeais, permitindo que os fiéis prestem suas últimas homenagens ao primeiro papa latino-americano.

Seu funeral será realizado na Praça de São Pedro, à sombra da Basílica, no sábado, às 10h (5h de Brasília).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entrou em conflito repetidamente com o papa sobre imigração, disse que ele e sua esposa voarão para Roma para a cerimônia.

Entre outros chefes de Estado que vão comparecer estão Javier Milei, presidente da Argentina, país natal de Francisco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, de acordo com uma fonte em seu gabinete.

RITUAIS ANTIGOS

Em uma ruptura com a tradição, Francisco confirmou em seu testamento final, divulgado na segunda-feira, que desejava ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na Basílica de São Pedro, onde muitos de seus antecessores foram sepultados.

A morte repentina de Francisco deu início a rituais antigos, com a Igreja de 1,4 bilhão de membros iniciando a transição de um papa para outro, incluindo a quebra do "Anel do Pescador" e do selo de chumbo do papa, usado durante sua vida para selar documentos, de modo que não possa ser usado por mais ninguém.

Todos os cardeais em Roma foram convocados para uma reunião na terça-feira para decidir sobre a sequência de eventos nos próximos dias e revisar a administração cotidiana da Igreja no período anterior à eleição de um novo papa.

Um conclave para escolher um novo papa normalmente ocorre de 15 a 20 dias após a morte de um pontífice, o que significa que não deve começar antes de 6 de maio.

Cerca de 135 cardeais são elegíveis para participar da votação secreta, que pode se estender por dias antes que a fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina informe ao mundo que um novo papa foi escolhido.

No momento, não há um favorito claro para suceder Francisco.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini)