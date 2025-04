Os números do papado de Francisco: 88 anos, 929 canonizações, 1 bi de fiéis

Do UOL, em São Paulo

O papa Francisco, que morreu ontem aos 88 anos, foi o primeiro pontífice latino-americano e o segundo mais velho a exercer o cargo.

Números do papado de Francisco

76 anos. Era essa a idade de Jorge Mario Bergoglio quando foi eleito papa, em 13 de março de 2013.

266º papa. Francisco foi o 266º pontífice da história da Igreja Católica.

1º papa latino-americano. Nascido em Buenos Aires, Francisco foi o primeiro sul-americano a ocupar o cargo máximo da Igreja.

1º jesuíta a ser papa. Ele era membro da Companhia de Jesus desde 1958, que até então nunca havia chegado ao papado.

929 canonizações. Francisco foi o papa que mais canonizou pessoas desde o Concílio Vaticano II, segundo levantamento feito pela CNN ao Dicastério das Causas dos Santos. "Entre nos novos santos são encontrados três papas (São João 23, São Paulo 6º e São João Paulo 2º), crianças, um casal e tantos outros. O Brasil não ficou fora desta lista, ganhando 32 novos santos: São José de Anchieta, os Protomártires do Brasil e Santa Dulce dos Pobres", afirma o teólogo Dom André dos Santos, presidente da Academia Brasileira de Hagiologia, que se dedica à área de conhecimento voltada ao estudo da vida dos santos, ao UOL.

Duas canonizações agendadas. Estavam previstas ainda em 2025 as canonizações de Carlo Acutis, o "santo da internet", e Pier Giorgio Frassati, ambas suspensas após sua morte.

Francisco reuniu 3,7 milhões de pessoas no Brasil. A missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, levou 3,7 milhões de pessoas à praia de Copacabana — o maior público já registrado na orla. Em comparação, Madonna atraiu 1,6 milhão em 2024 e os Rolling Stones reuniram 1,3 milhão em 2006.

88 anos. Francisco morreu com 88 anos, sendo o segundo papa mais velho a exercer o cargo — atrás apenas de Leão 13, que morreu aos 93, em 1903.

12 anos de pontificado. Liderou a Igreja por mais de uma década, entre março de 2013 e abril de 2025.

Quebra de tradição de cerca de 500 anos. Francisco foi o primeiro papa que pediu simplicidade no próprio funeral. Ele determinou que seu corpo não fosse exposto fora do caixão e que fosse sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore. Os corpos dos papas anteriores foram colocados em um catafalco, espécie de plataforma, durante seus ritos fúnebres, e enterrados em São Pedro, onde está o corpo de 91 pontífices.

1 bilhão de fiéis. Liderou a Igreja durante um dos períodos com maior número de católicos no mundo — 1,34 bilhão, de acordo com o Vaticano.

1º papa a autorizar bênçãos a casais homoafetivos. Em 2023, aprovou a possibilidade de bênçãos a casais em "situações irregulares", incluindo uniões homoafetivas — sem reconhecer o casamento religioso.

1º reforma da Cúria. Francisco criou o Conselho de Cardeais (C9), colocando nove cardeais para aconselhá-lo no governo, principalmente nas reformas do Vaticano.

*Com informações de matérias publicadas em 21/04/2025 e 21/10/2021.