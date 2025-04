Casa desaba na Brasilândia, em SP, e bombeiros resgatam bebê nos escombros

Uma casa desabou na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, na manhã de hoje. Cinco pessoas estavam no local no momento da explosão.

O que aconteceu

Cinco pessoas da mesma família estavam no imóvel. A explosão aconteceu na parte debaixo, onde morava um idoso de 70 anos. A família dele, filha, netos e genro, moravam na parte de cima.

Explosão aconteceu após vazamento de gás por volta das 6h na avenida Humberto Gomes Maia, 351. O homem mais velho ficou com 50% do corpo queimado com ferimentos de primeiro e segundo grau no pescoço e tronco. A mãe, o pai e uma criança de 11 anos foram resgatadas apenas com escoriações, mas um bebê ficou sob os escombros.

Bebê de quatro meses foi resgatado por volta das 6h50 em parada cardiorrespiratória. A criança foi estabilizada, intubada e encaminhada para o Hospital da Brasilândia, informaram os Bombeiros.

Vizinhos também foram retirados de suas casas. A Defesa Civil vai determinar se outros imóveis também correm risco de desabamento e se a explosão foi acidental. Cerca de 30 bombeiros e 10 viaturas participaram da ocorrência.

O UOL procurou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e a Comgás. A matéria será atualizada quando houver resposta.