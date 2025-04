Motoristas vulneráveis: evite estes 5 descuidos no carro e afaste bandidos

Do UOL, em São Paulo (SP)

Hoje em dia, qualquer desatenção dos motoristas pode servir de combustível para a ação de criminosos. O momento em que potenciais vítimas costumam estar mais vulneráveis é justamente a entrada e a saída do veículo.

Quando o motorista se aproxima do carro para ir embora, por exemplo, bandidos podem estar monitorando a distância sua movimentação para assaltá-lo. O risco de furto, quando não há emprego de violência ou ameaça, também pode aumentar, dependendo do seu descuido.

Para orientar os leitores sobre como evitar ou minimizar esses riscos, UOL Carros traz dicas do policial federal e instrutor de defesa pessoal Fábio Henriques e também orientações disponíveis no Manual de Auto Proteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

1 - Desatenção antes do embarque e do desembarque

Imagem: Getty Images

Observe o entorno do veículo antes de estacionar. Se possível, dê a volta no quarteirão para verificar a presença de alguém suspeito nos arredores de onde você pretende deixar o carro.

Na hora de ir embora, faça a mesma coisa: se você constatar alguma atitude suspeita, não se aproxime do veículo.

2 - Abrir as portas a distância

Imagem: Reprodução

Hoje em dia, muitos carros permitem a abertura e o fechamento das portas por meio da chave, a distância. Essa comodidade, na verdade, pode alertar bandidos sobre a aproximação do motorista.

Abra as portas apenas no momento de entrada, tranque-as e saia com o veículo o mais rapidamente possível.

3 - Falar com estranhos no estacionamento

Golpista joga objeto no chão para distrair vítima e fazê-la sair do carro e deixá-lo com portas abertas Imagem: Reprodução/Instagram

Bandidos têm furtado potenciais vítimas em estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

Eles agem em duplas: um dos criminosos joga um objeto no chão e aborda o motorista já dentro do carro, quando ele está se preparando para sair.

O bandido, então, diz à vítima que ela deixou cair algo.

Quando o condutor sai do veículo, para verificar do que se trata, um comparsa abre a porta do veículo e leva bolsa e outros itens que encontrar.

4 - Não verificar se as portas foram travadas

Chapolin' utiliza ondas de rádio como o controle remoto do portão pra impedir travamento das portas do veículo Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas

Bandidos têm utilizado um instrumento chamado "Chapolin", semelhante ao controle remoto de portões, ou até mesmo o próprio controle, para impedir o travamento das portas do veículo.

Alguém fica escondido, esperando a vítima apertar o botão na chave para trancar seu carro. Neste momento, o criminoso aciona o "Chapolin" simultaneamente, impedindo o travamento das portas.

Após o motorista se afastar, os bandidos abrem o veículo com tranquilidade e levam objetos de valor em segundos.

Por isso, a dica é sempre verificar se o carro está realmente fechado antes de ir embora.

5 - Deixar objetos visíveis dentro do carro

Imagem: Divulgação

Outro equívoco que atrai bandidos é estacionar o veículo em local aberto com bolsas e outros objetos no interior da cabine.

Mesmo que não sejam itens de valor, sua exposição já pode ser suficiente para motivar arrombamentos e furtos.

Situação pode ficar ainda pior: existe o risco de um ou mais criminosos ficarem aguardando a chegada do motorista para assaltá-lo, assim que ele destravar as portas.

