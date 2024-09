Beber café pode reduzir risco de demência, diz estudo

ROMA, 25 SET (ANSA) - Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Ningxia Medical, na China, descobriu que pessoas com hipertensão que bebem café ou chá regularmente podem ter menor risco de desenvolver demência ao longo dos anos.

A pesquisa, realizada por meio da análise de dados de prontuários médicos depois de documentos anteriores indicarem que hipertensos tinham mais probabilidade de desenvolver a doença do que aqueles que não são, foi publicada em relatórios científicos.

Outros estudos mostraram que beber regularmente uma quantidade moderada de café ou chá pode reduzir a inflamação. Algumas pesquisas mostraram que também a prática pode promover a saúde da barreira hematoencefálica, estrutura que tem a função de regular o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Ambos os fatores foram associados à redução do risco de desenvolver demência.

Neste novo estudo, os investigadores usaram dados do UK Biobank, uma base de saúde de mais de 500 mil pessoas acompanhadas ao longo de vários anos para procurar associações entre o consumo regular de café ou chá e um risco reduzido de demência.

Os pesquisadores descobriram que as pessoas com hipertensão tinham maior probabilidade de desenvolver demência do que aquelas que não tinham a doença. Eles também encontraram uma associação entre pessoas com hipertensão que bebiam café ou chá regularmente: aqueles que bebiam meia xícara por dia tinham menor risco de demência do que aqueles que não bebiam nenhuma das bebidas.

Além disso, observaram também que o tipo de café consumido fazia diferença: quem moía os próprios grãos de café obteve maiores benefícios.

No relatório, os pesquisadores sugerem que o consumo de bebidas com cafeína por pessoas com hipertensão e a redução associada da inflamação devido ao consumo são provavelmente as razões para a redução do risco de demência. (ANSA).

