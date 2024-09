Só me defendi, diz assessor de Marçal após dar soco em marqueteiro de Nunes

Após dar um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) no debate do Flow nesta segunda (23), o cinegrafista e sócio de Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, se justificou em suas redes sociais dizendo que "só" se defendeu.

O que aconteceu

Medina escreveu em uma publicação nas redes sociais que se defendeu "instintivamente". Ele publicou um vídeo em que mostra uma de suas mãos com marcas de sangue.

O cinegrafista deu um soco em Duda Lima, marqueteiro de Nunes, ao fim do debate. Medina foi detido pela Polícia Militar, e o marqueteiro do prefeito ficou com o rosto ensanguentado.

"Houve uma confusão, o assessor do prefeito foi agredido e está sangrando bastante neste momento", disse Carlos Tramontina, moderador, ao vivo. Imagens obtidas pelo UOL mostram funcionárias limpando sangue da cadeira e do chão onde ocorreu a briga.

Clima estava tenso antes do programa começar. Marçal e Nunes trocaram xingamentos no corredor nos bastidores durante as declarações pré-debate. "Tchutchuca do PCC, vou te investigar", disse Marçal. "Condenadinho", respondeu Nunes. Assessores disseram que o candidato do PRTB ficou esperando o prefeito sair da entrevista para provocá-lo.

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo