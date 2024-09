São Paulo tem qualidade do ar considerada boa após chuva

Após chuvas fracas entre a noite domingo (15) e a manhã desta segunda-feira (16), a qualidade do ar em São Paulo é considerada boa pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado).

O que aconteceu

Quase todos os pontos do estado estão com qualidade classificada como boa. A informação foi divulgada às 9h pelo órgão em um boletim diário, baseado no IQA (Índice de Qualidade do Ar).

As 22 estações da capital paulista e da região metropolitana estão com bom grau. O litoral de São Paulo - Cubatão, Santos e São Sebastião - também tem bom índice.

São José do Rio Preto é único local com ar ainda classificado como ruim. Guaratinguetá, Araçatuba, Araraquara, Catanduva e Santa Gertrudes seguem na lista com qualidade moderada.

Melhora ocorre após a cidade de São Paulo ter a pior qualidade do ar do mundo por mais de quatro dias. Em meio às queimadas em todo país, o material particulado das chamas ficou em suspensão. As condições meteorológicas também não estavam favorecendo a dispersão dos poluentes.

Risco de incêndio continua

Chuva atingiu a área leste e a capital do estado. Segundo a Defesa Civil, há precipitações nas regiões de São Paulo, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Jaú, Botucatu, Sorocaba, Registro, Piracicaba e Baixada Santista.

Isso não afasta o risco de incêndio. O órgão manteve alerta para risco de incêndio nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto até, pelo menos, o sábado (21).

Onze focos de incêndio continuavam ativos nesta manhã, a maioria na região de Campinas. Nessa área, há fogo em sete municípios: Espírito Santo do Pinhal; Brotas; Tapiratiba; Tambaú; Mococa; Amparo e Vinhedo.