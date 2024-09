Pirelli e Bosch anunciam parceria para pneus inteligentes

SÃO PAULO, 10 SET (ANSA) - A empresa italiana Pirelli e a alemã Bosch anunciaram nesta terça-feira (10) um acordo de cooperação para desenvolver soluções voltadas a pneus inteligentes.

A parceria combina a expertise da Bosch com hardwares, softwares e sensores Mems (sistemas microeletromecânicos), bem como na fabricação de sensores de pressão com o padrão Bluetooth Low Energy (BLE), com as tecnologias Cyber Tyre da Pirelli, incluindo algoritmos, modelagem e sensores integrados aos pneus.

Isso permitirá coletar, processar e transmitir dados de pneus em tempo real, para fornecer informações ao sistema de controle eletrônico do veículo, usando BLE para reduzir o consumo de energia. As duas empresas também pretendem explorar a tecnologia Mems para aplicações em pneus.

Segundo a Pirelli, a criação de novas soluções baseadas em softwares e funções de condução, com sensores integrados nos pneus, significa maior segurança, conforto e sustentabilidade para os usuários, bem como uma melhor dinâmica de direção.

O Cyber Tire é o primeiro sistema do mundo baseado em pneus com sensores integrados, que coletam dados e os transmitem ao veículo em tempo real, e já é usado em uma parceria com a Bosch para um aplicativo de controle de estabilidade instalado no Pagani Utopia Roadster, da fabricante de hipercarros Pagani Automobili. (ANSA).

