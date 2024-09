Médico investigado pela morte de 42 pacientes é preso novamente no RS

O cirurgião João Couto Neto, investigado por pelo menos 140 erros médicos, entre os quais a morte de 42 pacientes, foi preso novamente nesta terça-feira (10), em Novo Hamburgo (RS).

O que aconteceu

João Couto é investigado pelo homicídio doloso de dezenas de pacientes que ele atendia no Rio Grande do Sul. O médico havia sido preso em dezembro de 2023 no interior de São Paulo, mas dias depois conseguiu habeas corpus e estava em liberdade desde então.

A Polícia Civil do RS realizou a localização e captura do médico. "A nova prisão preventiva foi decretada em ação penal que já tramita na Justiça, após representação do Ministério Público", diz a polícia em nota.

Defesa do médico chamou a prisão de "arbitrária". O advogado Brunno de Lia Pires afirmou que a detenção, segundo ele, por descumprimento de medida cautelar, "não se sustenta" porque João Couto tem cumprido todas as medidas impostas pela Justiça, o que inclui não exercer a medicina.

Pires alegou que Couto é alvo de "injustiça" e disse esperar reverter a prisão no Tribunal. "João não deixou a comarca de Novo Hamburgo em nenhum momento, está respondendo todos os processos movidos contra si e não vem exercendo a medicina. Triste ver a justiça enveredar pelo caminho da vingança, prática que infelizmente virou regra no Brasil", destacou.

25 cirurgias em um dia

Couto Neto é investigado por realizar até 25 cirurgias em um único plantão. Atuou quase sempre no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, onde alugava o centro cirúrgico em troca de uma porcentagem dos procedimentos que realizava.

A vida do médico começou a mudar em novembro do ano passado. Foi quando um grupo de 15 pessoas procurou a polícia para denunciar supostos erros médicos, com relatos que chegam a 2010. Hoje, a polícia investiga 156 casos — como dilaceração de órgãos, perfurações no intestino e cortes desnecessários —, incluindo 42 mortes.

Após ser alvo da polícia no Rio Grande do Sul, ele foi trabalhar em São Paulo. O médico atendia em hospitais no interior e capital até ser preso.

Conhecido em Novo Hamburgo como João Couto Neto, ele passou a se identificar em São Paulo como João Batista. Seu nome completo é João Batista do Couto Neto. No estado de São Paulo, ele foi contratado indiretamente como autônomo ou terceirizado para trabalhar em órgãos públicos e filantrópicos.

Montagem - João Couto Neto na UTI do Hospital Ipiranga Imagem: Wanderley Preite Sobrinho/UOL

Além do emprego no Hospital de Caçapava, o médico atuou nas seguintes unidades de saúde de SP: