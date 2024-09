Charles III visitará Austrália e Samoa em sua primeira grande viagem desde diagnóstico de câncer

O rei Charles III e sua esposa Camilla visitarão Austrália e Samoa de 18 a 26 de outubro, na primeira grande viagem do monarca desde que ele anunciou em fevereiro que estava com câncer, informou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira (10).

Charles e Camilla começarão a visita pela Austrália, da qual o rei é chefe de Estado, de 18 a 23 de outubro, em Canberra, onde conversarão sobre o impacto da mudança climática com funcionários do Jardim Botânico Nacional.

O monarca, de 75 anos, também se reunirá com pesquisadores da Agência Nacional de Ciências da Austrália para discutir as consequências dos incêndios, cinco anos após as chamas que devastaram regiões inteiras do país.

O casal real seguirá para Sydney, onde o monarca se encontrará com Georgina Long e Richard Scolyer, pesquisadores conhecidos por seus trabalhos sobre câncer de pele.

Em seguida, Charles e Camilla voarão para a ilha de Samoa, na qual participarão, entre 23 e 25 de outubro, da reunião de chefes de governo da Commonwealth, uma organização composta por 56 países soberanos

Com exceção de Togo, Gabão, Moçambique e Ruanda, todos esses países compartilham laços históricos com o Reino Unido.

A visita à Austrália e Samoa foi anunciada em meados de julho, mas sem que as datas fossem detalhadas.

O Palácio de Buckingham informou na época que a viagem havia sido reduzida devido ao câncer do monarca, de modo que a Nova Zelândia acabou excluída do roteiro.

"Os médicos do rei aconselharam a evitar tal programa no momento, para dar prioridade à recuperação", afirmou o palácio.

Coroado em maio de 2023, Charles III anunciou em fevereiro que estava com câncer, sem especificar sua natureza, e retomou as atividades públicas no fim de abril.

O rei visitou a Austrália muitas vezes quando era príncipe, mas será a primeira vez que irá na condição de soberano.

A última visita de um monarca à Austrália foi realizada por Elizabeth II, mãe de Charles III, em 2011.

ctx-psr/pc/jb/aa

© Agence France-Presse