Avaliar um carro usado não é simples, ainda mais se ele já tiver uns bons anos de uso.

Muitas coisas precisam ser checadas, e uma delas é o histórico de manutenção. É importante saber o que e quando foi feito, além de prever o custo da próxima manutenção para tentar negociar no preço pedido pelo carro.

O ideal é que este histórico esteja registrado no manual do proprietário ou em livreto separado, especialmente se as manutenções tenham sido feitas em uma concessionária.

Em caso positivo, é necessário saber consultar as informações e checar os intervalos de revisões recomendados pelo fabricante do carro - seja de acordo com a quilometragem ou com o tempo transcorrido.

No vídeo desta semana, eu mostro como se preparar para fazer essa checagem.