'Papa do sorriso': beato que inspirou João Paulo 2º durou apenas 33 dias

O papa João Paulo I teve o pontificado mais rápido do Vaticano. Foram apenas 33 dias. Conhecido como "o papa do sorriso", ele comandou Igreja Católica entre agosto e setembro de 1978. João Paulo foi beatificado pelo papa Francisco, que morreu na madrugada da última segunda-feira (21).

O que aconteceu

Albino Luciani, o papa João Paulo 1º, estava com 65 anos e tinha sido recém-escolhido para liderar o Vaticano quando morreu. No conclave, ele não apareceu na lista dos favoritos, mas derrotou com folga um cardeal rotulado, à época, como ultraconservador: Giuseppe Siri.

O papa do sorriso não teve tempo de fazer muita coisa no seu pontificado. Ele foi eleito num conclave de um dia, realizado em agosto de 1978. Ocupou o posto entre os dias 26 de agosto e 28 de setembro. Não teve tempo nem de nomear cardeais ou deixar um grande legado.

João Paulo morreu por causa de um ataque cardíaco. Muitas teorias circularam na época de sua morte, cogitando que ele teria morrido por envenenamento. Naquela época, a Itália passava por um momento turbulento e um ex-primeiro ministro chegou a ser sido sequestrado no mesmo ano. A teoria conspiratória sobre o papa foi descartada por laudo médico. Ao jornal italiano "La Stampa", em 2017, duas freiras que encontraram o pontífice morto em seus aposentos disseram que ele foi encontrado com um "sorriso leve" e que parecia estar dormindo.

Mesmo sem grandes reformas, era querido. Por sua simpatia e irreverência, o papa do sorriso acabou homenageado pelo seu sucessor, o papa João Paulo 2º.

Francisco beatificou o João Paulo 1º em 2022. Foi atribuída ao pontífice a cura de uma menina argentina de 11 anos, em 2011, de uma doença cerebral que provocava epilepsia. A cerimônia, anterior à canonização, foi presidida por Francisco.

João era de família simples e era filho de um operário. Segundo o Vaticano, ao autorizar o filho a entrar para o seminário, seu pai, chamado Giovanni, pediu que ele ficasse ao lado dos pobres "porque Cristo estava ao lado deles". Ao virar bispo, em 1958, o beato escolheu como lema para o brasão episcopal a palavra "Humilitas", que significa humildade.

Luciani era formado em filosofia e teologia e gostava do Brasil. Em artigo de 2021, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) disse que João Paulo trocou votos durante o conclave com o arcebispo brasileiro dom Paulo Evaristo Arns. Quando cardeal de Veneza, o beato esteve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e recebeu diploma honoris causa da universidade federal gaúcha.