Maior cidade indígena do país volta a exigir máscara após surto de covid-19

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, decretou a volta do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados após o aumento no número de casos de covid-19.

O que aconteceu

A decisão segue uma recomendação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram a evolução. Em dezembro do ano passado, foram registrados apenas 14 casos positivos, número que saltou para 334 em janeiro deste ano.

Casos continuaram subindo. Em fevereiro, foram 126 confirmações da doença, enquanto março contabilizou 87 positivos entre 197 suspeitos. Em abril, até a última semana, o município registrou 897 casos suspeitos, com 378 positivados.

Alta nos casos foi determinante para a publicação do Decreto. O documento determina o retorno do uso de máscaras em escolas, repartições públicas, igrejas, comércios e transportes coletivos.

Defensoria pede investigação de morte suspeita. Um ofício, assinado pelo defensor público, Marcelo Barbosa, foi enviado ao Secretário Municipal de Saúde, Chrystian Barros. A vítima com morte suspeita para a Covid-19 tinha 47 anos, segundo apuração do UOL.

São Gabriel da Cachoeira é conhecida como a cidade mais indígena do Brasil. Na pandemia, a cidade de 51 mil habitantes foi uma das que mais registraram casos de coronavírus no estado do AM.

Decreto assinado na última sexta (25) também prevê acesso restrito a áreas onde vivem os índios. O local só poderá ser acessado por pessoas que apresentarem a caderneta de vacinação com a imunização contra a Covid-19 em dia ou teste negativo realizado nas últimas 48h.