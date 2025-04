Empresa começou em porão e hoje exporta potes organizadores para 25 países

A Ou, que começou no porão da casa da família Martini, em Caxias do Sul (RS), hoje exporta seus recipientes e caixas organizadoras para 25 países. Em 2024, a empresa, que se mantém familiar, cresceu 38% ante o ano anterior.

Como a empresa começou

Os irmãos Juarez e Nelson Martini (à dir.) são os fundadores da Ou Imagem: Divulgação

Pequena fábrica no porão. Quando os irmãos Nelson e Juarez Martini abriram a Martiplast, em 1993, para fabricar potes de plástico, a pequena fábrica funcionava no porão da casa da família, em Caxias do Sul (RS). "Eles fabricavam produtos plásticos para outras marcas", diz Vinícius Martini, gerente de marketing e produto. Ele é a segunda geração da família.

Rebranding da marca. Em 2007, a empresa passou a se chamar Ou. "Desde o início, a empresa já tinha um conceito bem inovador, com produtos de utilidades domésticas bonitos, com design diferenciado, funcionalidade e cores na tendência. As pessoas gostavam dos produtos, mas não reconheciam a marca. Por isso, o rebranding transformou a Martiplast em Ou, um nome que remete à liberdade de escolha do consumidor", declara Martini.

Os fundadores continuam na empresa. Juarez Martini é CEO, e Nelson (pai de Vinícius), é diretor de desenvolvimento. "A empresa ainda é familiar", declara.

Principais produtos e canais de venda

A Ou tem mais de 800 produtos em seu portfólio. São itens para cozinha, lavanderia, banheiro e organização em geral. As principais linhas são a Clear Fresh (organizadores de geladeira), a Block (potes herméticos) e a Grid (cestos e caixas para diferentes ambientes).

O produto mais vendido são os organizadores de geladeira. Custa a partir de R$ 39,90 no e-commerce da marca. "Temos mais de 20 tipos de organizadores de geladeira. Os recipientes têm um sistema de ventilação que ajuda a preservar os alimentos frescos por mais tempo", diz.

A Ou não tem loja própria. Vende seus produtos diretamente para varejistas, distribuidores e marketplaces. São mais de 2.500 pontos de venda no país, entre eles supermercados e hipermercados (Carrefour, Pão de Açúcar, etc.), lojas de departamentos (Leroy Merlin, Americanas, Havan, etc.) e lojas de presentes (Preçolandia, Multicoisas, etc.). No digital, está na Amazon e Magalu e no e-commerce próprio, lançado em 2021.

Tem loja conceito em São Paulo. A Casa Ou é uma loja conceito voltada para experiências com clientes e parceiros. Ali, a empresa mantém o projeto Ou Educação, voltado à qualificação de profissionais da organização (os "personal organizers"). São cursos de empreendedorismo, mídias sociais, vendas, relacionamento com o cliente, etc.

A empresa não abre números. Mas informa que o seu faturamento cresceu 38% em 2024, em relação ao ano anterior.

Caxias do Sul é a sede da empresa. Lá também estão a fábrica e o centro de distribuição. Em 2024, a empresa triplicou a estrutura física do centro de distribuição, que passou de 10 mil m² para 33 mil m².

Internacionalização da marca

A Ou começou a exportar seus produtos entre 1996 e 1997. O primeiro país foi o Chile. Hoje, a empresa exporta para 25 países.

Os principais mercados são países da América Latina, México e EUA. A marca tem forte atuação no México, onde seus produtos já estão disponíveis em 700 lojas.

A marca está iniciando a atuação nos Emirados Árabes Unidos. A Ou deu início à sua atuação no Oriente Médio em 2023, após participação na feira Index, em Dubai. "Desde então, a marca já exportou três contêineres para lá e estabeleceu presença em grandes redes da região, como Carrefour, Pen Home e Amazon local", diz Martini.

A operação em Dubai marca a consolidação da entrada da Ou no país, que agora avança para ampliar sua presença em outros emirados, fortalecendo sua estratégia de expansão internacional. A expectativa é que, em 2025, o Oriente Médio represente 7% das exportações da marca, um salto relevante frente a menos de 1% registrado em 2024.

Vinícius Martini, gerente de marketing e produto da Ou

Gestão familiar é desafio, diz consultor

Estética moderna e funcional é diferencial. Adriano Campos, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que produtos funcionais e elegantes e com uma estética moderna e contemporânea estão na proposta da Ou. "Isso acaba sendo um diferencial frente aos concorrentes e é um bom motivo para chamar a atenção dos clientes, sem precisar concorrer com o preço baixo dos produtos chineses", afirma.

Chancela de reputação. "Estar em varejistas já consagradas no mercado é uma chancela de reputação da marca e, pelo menos por enquanto, a empresa não precisa investir em lojas físicas", diz.

Tendência de consumo. Campos diz que a empresa está na tendência de consumo, já que a nova geração quer cada vez mais produtos funcionais e com design moderno. "Os apartamentos também estão menores, o que faz aumentar a procura por esse tipo de produto que tenha proposta de inteligência de uso", declara.

Segmento é extremamente concorrido. Segundo o consultor, o segmento de recipientes, potes e caixas para a organização da casa tem grandes concorrentes, principalmente de importados com preços mais atrativos. "É preciso dialogar bem com público para fazê-lo discernir a qualidade dos produtos", diz.

Gestão familiar de qualquer empresa é ponto de atenção. Para Campos, o grande risco de uma empresa ter gestão familiar são as possíveis interferências nas decisões do negócio. "Toda empresa precisa ter seus processos bem estabelecidos, o que é possível com uma gestão profissional à frente da companhia", diz.

