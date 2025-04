Servidores são investigados por esquema de venda ilegal de terrenos no PA

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil realizou uma ação nesta sexta-feira (25) para investigar ações fraudulentas que podem ter sido cometidas por funcionários da Secretaria de Tributação do Itaituba, no interior do Pará. Prejuízo às vítimas pode ultrapassar R$ 1 milhão.

O que aconteceu

"Operação Terra de Lei", como é chamada pela Polícia Civil, surpreendeu os servidores na sede da secretaria. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e diversos itens foram recolhidos para investigação.

Esquema envolvia venda ilegal de terrenos. Dois fiscais de tributos são investigados e, de acordo com Pedro Victor, delegado da 19ª Seccional de Polícia Civil, à TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, já foram afastados de suas funções.

A denúncia foi registrada em 2024 e já era investigada há sete meses. Há indícios de que outras pessoas estejam envolvidas, mas o envolvimento direto de membros do governo municipal foi descartado.

Como funcionava o esquema

Fiscais são investigados por suspeita de transferência de imóveis e terrenos de pessoas mortas. A polícia acredita que, para isso, inseriam documentos falsificados no sistema oficial do município.

Segundo a polícia, transferiam propriedades para nomes de pessoas conhecidas. Assim, podiam vendê-los ou usá-los em operações bancárias de empréstimo.

Já foram constatadas pelo menos quatro vendas de terrenos. Propriedades foram requeridas pelos herdeiros reais, que podem acumular prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

Ninguém foi preso até o momento, mas a Justiça já determinou o bloqueio dos bens dos investigados.