Nova Amarok: veja o que picape da VW vai herdar de caminhonete chinesa

Do UOL, em Xangai (China)

Fabricada pela chinesa SAIC, empresa que tem uma joint venture com a Volkswagen, a picape Maxus T90 exibiu no Salão de Xangai o que podemos esperar da nova Amarok no Brasil.

Isso porque a picape chinesa servirá como base para a nova geração da caminhonete da Volkswagen, que será produzida na Argentina a partir de 2027. Ela faz parte de um investimento de cerca de R$ 3,3 bilhões na fábrica de General Pacheco e se soma a outros R$ 16 bilhões anunciados pela marca para a América do Sul até 2029.

Vale lembrar que a Amarok compartilha plataforma com a Ford Ranger em outros lugares do mundo, mas isso não ocorrerá por aqui.

Imagem: Daniel Neves/UOL

Em comparação ao modelo atualmente vendido no nosso mercado, a Maxus T9 mostra que a nova Amarok deve crescer - são 5,37 m contra 5,27 m da atual picape da Volkswagen, e 3,16 m de entre-eixos.

A principal mudança, no entanto, está no interior. A Maxus T9 conta com painel digital de 10" integrado à central multimídia de 12", Apple CarPlay e Android Auto sem fio e pacote ADAS de assistência de condução.

Imagem: Daniel Neves/UOL

Já o design exibido na China não será repetido no modelo vendido no Brasil e ganhará um novo projeto liderado pelo brasileiro José Carlos Pavone.

A imagem exibida em evento na Argentina, no entanto, indica que a nova Amarok terá uma dianteira mais elevada, com capô vincado e nova iluminação externa que tem se tornado uma marca da VW.

Em relação à motorização, também podemos aguardar diferencias entre a Maxus T90 e a nova Amarok. Atualmente a picape chinesa é vendida com 2.0 biturbo de quatro cilindros e 214 cv - desempenho inferior ao da atual picape da VW, que entrega 258 cv com seu propulsor V6.

Com a chegada da nova geração, a Amarok passará a ser o único produto da Volkswagen produzido em sua fábrica na Argentina. O SUV Taos deixará de ser feito em General Pacheco e será fabricado no México.