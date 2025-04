Herança de Gugu inclui postos de gasolina; afinal, ele era dono do Graal?

A morte de Gugu Liberato em um acidente doméstico nos EUA em 2019, deixou uma herança avaliada em aproximadamente R$ 1,4 bilhão, disputada por diversos personagens. Gugu escreveu um testamento em 2011, deixando 75% do seu patrimônio para os três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos.

Para além das disputas familiares, a herança deixou muita gente curiosa. Dentro desse patrimônio, segundo o Estadão, está participação em postos de gasolina e loja de conveniência. Com isso, uma das principais especulações sobre o ex-apresentador voltou à tona: ele é dono da rede Graal?

Não, Graal não significa Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Em participação no "Programa do Porchat", o apresentador disse que o nome tem relação com o Santo Graal e não é uma abreviação do nome dele.

O grupo de postos pertence à família Alves que fundou, em 1974, um posto chamado Graal Petropen, na Régis Bittencourt, entre São Paulo e Curitiba.

Hoje, a rede conta com quase 50 postos pelo país, com a sua grande maioria no estado de São Paulo.

Mas por que Gugu era relacionado ao posto?

Na mesma entrevista, Gugu confirmou que era dono apenas de uma unidade na Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior, da rede.

*Com reportagem de maio de 2023