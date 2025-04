Professora: após emboscada, Zelensky e Trump se acertam no funeral do papa

O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Donald Trump e Vladimir Zelensky, hoje, durante o funeral do papa Francisco no Vaticano, foi um "bom sinal" após a reunião tensa entre os dois em fevereiro deste ano na Casa Branca. A análise foi feita pela antropóloga e professora da FespSP, Isabela Kalil, no UOL News.

O fato de terem conseguido conversar por 15 minutos pode ter uma boa sinalização. Agora o caso específico do conflito [guerra entre Rússia e Ucrânia] a gente não sabe ainda como vai se desenrolar, e ainda tem o elemento complexo que é Vladimir Putin.

Para Kalil, aparentemente os diálogos entre Trump e Zelensky "parecem ter se tornado menos difíceis". "O Zelensky cedeu em muitos pontos em relação ao Trump depois daquele encontro em fevereiro e foi uma conversa que não é muito comum de a gente ver na diplomacia. Claro que conversas acaloradas acontecem, mas a gente não vê isso publicamente e o que aconteceu ali é que foi quase como uma emboscada em que o Zelensky, digamos assim, levou uma bronca, foi repreendido por Trump".

Isabela também ponderou que o presidente norte-americano tenta "chantagear" Zelensky em prol dos recursos minerais da Ucrânia. "O Trump queria ali era explorar terras, recursos minerais ucranianos. No começo o Zelensky disse que não iria se dobrar, mas depois fez uma publicação agradecendo o Trump. O Zelensky está numa posição que eu acho muito difícil, o Trump tira o máximo de proveito que pode disso, até uma espécie de chantagem em relação ao Zelensky".

