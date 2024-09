Stellantis já iniciou produção de híbridos flex no Brasil

SÃO PAULO, 5 SET (ANSA) - O presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano, revelou nesta quinta-feira (5) que o grupo já iniciou a produção dos primeiros veículos de sua plataforma de híbridos flex, a Bio-Hybrid, no Brasil.

O sistema que combina diferentes níveis de eletrificação com motores flex é a grande aposta da empresa para a descarbonização no mercado brasileiro, onde o etanol, biocombustível menos poluente que a gasolina, tem ampla aceitação.

"Já começou [a produção], mas gostamos de ser cuidadosos.

Fazemos a produção, um teste inicial de qualidade, depois voltamos a produzir e aí então começamos a distribuir para os concessionários", declarou Cappellano durante uma coletiva de imprensa com jornalistas brasileiros. "Mas já temos carros circulando com essa tecnologia", acrescentou.

A Stellantis já lançou 11 modelos no Brasil em 2024, apresentou o novo Citroën Basalt e prevê a chegada de mais três produtos ao mercado em 2024, incluindo dois com a plataforma Bio-Hybrid. No entanto, o grupo ainda não revelou quais marcas estrearão as tecnologias híbridas flex.

A empresa vem do mês de maior produção em sua história no país, com 88,7 mil unidades fabricadas em agosto, e vai investir R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030, valor recorde na indústria automotiva da região.

Desse montante, R$ 14 bilhões serão destinados a Betim (MG), R$ 13 bilhões, a Goiana (PE), e R$ 3 bilhões, a Porto Real (RJ).



