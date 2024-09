Índices de ações caem na Europa pressionados por papéis de tecnologia e temor com crescimento dos EUA

Por Shubham Batra e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices acionários da Europa caíram para os menores níveis em duas semanas nesta quarta-feira, com as ações de tecnologia na liderança das quedas, conforme preocupações com uma iminente desaceleração nos Estados Unidos e a fraqueza da economia chinesa abalaram os mercados globais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,97%, a 514,82 pontos, com todos os principais mercados regionais caindo entre 0,5% e 1%. O índice de volatilidade do STOXX subiu para o patamar mais alto desde 9 de agosto.

As ações de tecnologia lideraram as quedas, com o setor em baixa de mais de 3%, atingindo o menor nível em quase um mês, acompanhando a venda de papéis de tecnologia em Wall Street, depois que uma série de dados econômicos mais fracos do que o esperado prejudicou o humor de investidores [.N] [MKTS/GLOB]

Além disso, a atividade manufatureira da China caiu para o menor patamar em seis meses em agosto, pressionando ações de luxo, como LVMH Holdings, Richemont e Christian Dior, que caíram entre 3% e 5,8%.

As preocupações com a desaceleração do crescimento nos EUA e na China pressionaram os mercados europeus no mês passado, à medida que as economias da região enfrentam seus próprios problemas econômicos.

O Índice Consolidado de Gerentes de Compras (Purchasing Managers' Index) da HCOB para a zona do euro ficou em 51,0, um pouco abaixo da estimativa preliminar de 51,2. Os preços ao produtor caíram 2,1% em julho, em uma base anual, menos do que os 2,5% previstos em uma pesquisa da Reuters.

"Investidores parecem cautelosos em comprar a queda antes dos dados de emprego dos EUA desta semana", disse David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation.

Os dados da criação de vagas fora do setor agrícola dos EUA, na sexta-feira, serão observados de perto para se obter mais pistas sobre o estado da economia e as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,35%, a 8.269,60 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,83%, a 18.591,85 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,98%, a 7.500,97 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,54%, a 33.682,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,58%, a 11.213,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,49%, a 6.739,83 pontos.