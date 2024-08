Wall Street sobe após dados fortes dos EUA; Nvidia recua

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, com investidores aliviados depois que dados mostraram uma economia norte-americana ainda robusta, enquanto as ações da Nvidia recuavam, uma vez que suas previsões divulgadas na véspera não superaram as grandes expectativas para a empresa.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que a economia dos Estados Unidos cresceu mais do que as estimativas iniciais, em meio a fortes gastos dos consumidores.

"A economia não está entrando em recessão tão cedo e isso é benéfico para o mercado de ações, junto com um corte nos juros que muito provavelmente ocorrerá em setembro", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Os mercados oscilaram entre ganhos e perdas marginais no período que antecedeu os resultados da Nvidia, conforme investidores esperavam para ver se a empresa manteria seu crescimento inigualável de receita.

A previsão de receita em linha com o esperado da Nvidia para o trimestre atual, apesar dos resultados otimistas do segundo trimestre, decepcionou os investidores. As ações da empresa caíam 4,9%.

"Esta é a primeira vez que há críticas sobre a superação das estimativas e o aumento das perspectivas. Não é tão bom quanto alguns investidores haviam previsto", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

"A Nvidia pode estar mostrando os primeiros sinais de desaceleração nos gastos de capital para inteligência artificial."

No entanto, os pares de semicondutores Broadcom e Advanced Micro Devices subiam 1,3% e 0,4%, respectivamente.

Os clientes da Nvidia, que têm sido o foco da euforia do mercado com a perspectiva de que a integração da IA aumente os lucros corporativos, também subiam, com Microsoft, Meta e Alphabet avançando mais de 0,7% cada.

O Dow Jones subia 0,73%, a 41.391,00 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,68%, a 5.630,16 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,98%, a 17.728,78 pontos.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou ainda que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego foram ligeiramente menores do que o esperado para a semana anterior.

(Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian em Bengaluru)