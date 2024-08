Ataques russos ao setor de energia representam risco para instalações nucleares, diz Ucrânia

Por Pavel Polityuk e Olena Harmash

KIEV (Reuters) - Um ataque russo com drones e mísseis na segunda-feira forçou a Ucrânia a desconectar várias unidades de energia nuclear da rede, o que representa um risco para o setor de energia nuclear, disse uma missão ucraniana à Agência Internacional de Energia Atômica.

A Rússia usou mais de 200 mísseis e drones no ataque de segunda-feira às instalações de energia, disseram autoridades ucranianas.

"A Federação Russa continua a atacar deliberadamente a infraestrutura de energia da Ucrânia, com a intenção de interromper a operação das usinas nucleares do país, que fornecem a maior parte da eletricidade da Ucrânia", afirmou a missão ucraniana para o órgão de vigilância nuclear da ONU em uma nota na quinta-feira.

"Os ataques russos representam um risco significativo para a operação estável das instalações nucleares na Ucrânia e para a segurança de milhões de pessoas."

A Rússia, que iniciou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, intensificou os ataques à rede elétrica da Ucrânia em março, no que Kiev disse que parece ser um esforço conjunto para degradar o sistema antes do inverno.

A missão da Ucrânia na AIEA disse que o ataque de segunda-feira tinha a intenção de paralisar a operação das instalações de energia.

"É uma decisão deliberada do regime de Putin ameaçar o mundo com uma catástrofe nuclear", declarou Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelenskiy, no Telegram.

A Ucrânia não disse que a Rússia atacou diretamente as usinas nucleares, mas os ataques aos sistemas de transmissão e distribuição forçaram o operador da rede a reduzir a produção nas usinas nucleares ou a desligar as unidades nucleares.

A missão disse que, como resultado do ataque de segunda-feira, três das quatro unidades de energia da usina nuclear de Rivne, no oeste da Ucrânia, foram desconectadas da rede, assim como a unidade de energia 3 da usina nuclear do sul da Ucrânia.

A empresa de energia nuclear ucraniana Energoatom não quis comentar.

O Ministério da Defesa da Rússia informou na segunda-feira que havia atingido subestações de eletricidade em nove regiões ucranianas e estações de compressão de gás em três regiões.

Autoridades ucranianas afirmaram que a Ucrânia perdeu cerca de metade de sua capacidade de geração de energia durante a guerra, e a maior parte de suas necessidades de energia é agora atendida pela eletricidade produzida por três usinas nucleares ucranianas.

A usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, está ocupada pelas forças russas e fora de operação.

A AIEA pediu a ambos os lados que não lutem em torno das usinas nucleares para evitar um incidente catastrófico, e o chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse, após visitar a usina nuclear russa de Kursk na terça-feira, que havia o risco de um acidente nuclear no local.

A Rússia afirma que a usina foi atacada por forças ucranianas após uma incursão ucraniana no território russo neste mês. A Ucrânia ainda não respondeu às acusações.