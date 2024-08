Ela largou promoção em multinacional para empreender; hoje fatura R$ 10 mi

Durante um mestrado na Espanha, em 2005, Renata Barbalho começou a estagiar na PricewaterhouseCoopers (PwC), uma grande empresa de auditoria financeira. Ela tinha 22 anos na ocasião e logo foi efetivada. Em paralelo, começou a ajudar amigos brasileiros a imigrar para o país espanhol. Dois anos depois, recebeu a notícia de que seria promovida na multinacional. Ela, porém, abriu mão do cargo e da promoção para abrir o seu próprio negócio: a Espanha Fácil.

A Espanha Fácil é uma empresa especializada em assessoria de imigração e prestação de serviços para brasileiros. Oferece 175 serviços para brasileiros que pretendem estudar, morar ou empreender legalmente na Espanha. Hoje, a empresa tem 64 funcionários e, em 2023, faturou R$ 10 milhões com lucro deR$ 4,8 milhões.

Foi uma decisão audaciosa, e eu me orgulho disso. A vida toda eu fui apaixonada por auditoria e contabilidade. Mas, ao começar a assessorar outras pessoas em relação a imigração, eu vi uma oportunidade. E, sem sombras de dúvidas, era isso que queria fazer. Descobri algo novo para poder ajudar pessoas a não passar pelos perrengues que passei. E ainda em um país que estou amando viver.

Renata Barbalho, fundadora e CEO da Espanha Fácil

De estagiária a analista na PwC

Renata foi para a Espanha para um mestrado em auditoria e análise empresarial em uma universidade em Madri. Foi com visto de estudante em 2005, e correu atrás de todos os trâmites burocráticos sozinha. "Isso me trouxe muita experiência também", afirma.

No mesmo ano, entrou em um estágio temporário na PwC. Antes de terminar o contrato de quatro meses, ela foi efetivada como auditora. Para isso, precisou modificar o seu visto de estudante para o visto de trabalho. Voltou ao Brasil para pegar seu novo documento - o que já não é mais necessário hoje - e sonhava em uma carreira na multinacional,

Voltei para a Espanha e segui trabalhando com eles [PwC]. Fiquei muito feliz, pois tinha grandes chances de construir uma carreira.

Renata Barbalho, fundadora e CEO da Espanha Fácil

Amigos pediam dicas e ajuda

Com sua experiência, Renata passou a ajudar amigos que queriam ir para a Espanha. "Alguns amigos, que não entendiam os trâmites burocráticos para estudar na Espanha, começaram a me pedir ajuda, já que eu fui adquirindo conhecimento sozinha. Comecei a ajudar, de graça, os amigos na condução dos processos. Depois vieram os amigos dos amigos e até suas indicações", diz. Na época, ela estima ter ajudado cerca de 50 pessoas.

Passei a me especializar nos trâmites burocráticos para emissão de vistos, permissão de moradia e outros serviços para imigrantes na Europa. Comecei a ser cada vez mais requisitada, pois os amigos estavam fazendo propaganda boca a boca.

Renata Barbalho, fundadora e CEO da Espanha Fácil

Renata viu uma oportunidade de negócio. Decidiu que era o momento de dar o pontapé inicial como empreendedora. "Criei um plano de negócios, mandei para o governo e pedi uma compatibilidade de permissões, porque o visto de trabalho que a empresa fez para mim só me permitia trabalhar como auditora financeira. Com o plano de negócios aprovado, eu pude seguir trabalhando na multinacional e executando as atividades como empreendedora", afirma.

Ela abriu a Espanha Fácil, em Madri, em 2007. Tinha um capital mínimo de 3.000 euros para a empresa se manter por seis meses.

No mesmo ano, Renata recebeu a notícia de que seria promovida na PwC. Mas ela decidiu abdicar do cargo para se dedicar exclusivamente à sua empresa. "Eu me dei um prazo de seis meses para a empresa dar certo. Eu economizei justamente para isso. Se não desse certo, iria ver outras oportunidades", declara.

Analisei o número de brasileiros que vinham para o país como intercambistas, e era um número grande. Na época, não havia um negócio tão nichado como a Espanha Fácil é. Decidi apostar na ideia, pois sou movida a desafios e novidades.

Renata Barbalho, fundadora e CEO da Espanha Fácil

Como é a empresa

A empresa é sediada em Madri, mas todo o atendimento é online. "Estamos na Espanha, e o cliente no Brasil. Eu e o time trabalhamos de forma presencial, mas sempre com o atendimento online, diz Renata.

São 64 funcionários, divididos em alguns times (comercial, jurídico, de intercâmbio, de imigração, de tradução, TI, etc.).

Em 2023, a empresa faturou R$ 10 milhões. O lucro foi de R$ 4,8 milhões.

A meta da empresa é ampliar os serviços para pessoas de outras nacionalidades. A previsão é que isso aconteça no primeiro semestre de 2025.

Serviço para nacionalidade e nômade digital são bem procurados

A empresa oferece 175 serviços para brasileiros. O mais procurado é a nacionalidade espanhola pela Lei da Memória Democrática, cuja validade vai até outubro de 2025. "Por esta lei, netos e bisnetos de espanhóis têm o direito de solicitar a nacionalidade espanhola", declara. A assessoria da lei de memória democrática custa cerca de 950 euros.

Outro serviço bastante procurado é para atuar como nômade digital na Espanha. "Este visto é bem recente e já tem sido um dos vistos mais demandados aqui na empresa", diz. Segundo ela, o documento sai em cerca de 20 dias. A assessoria de nômade digital custa cerca de 600 euros.

O tempo médio para tirar o visto de estudante vai de um a três meses. "95% dos nossos clientes fazem o pedido de visto de estudante aqui na Espanha, porque o processo é feito remotamente. No Brasil, há entrevista presencial, e é difícil conseguir agendamento", explica. O visto de estudante custa, em média, 3.000 euros. A assessoria de visto de estudante custa 300 euros, em média.

Já o visto de empreendedor é feito por meio da Ugre (Unidade de Grandes Empresas). Segundo Renata, o prazo para o visto ser aprovado é de 20 dias, em média. O preço médio fica entre 900 e mil euros.

