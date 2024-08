Ibovespa reduz fôlego após renovar máximas

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa titubeava nesta terça-feira, em meio a movimentos de realização de lucros após renovar máximas históricas, enquanto as ações da Braskem eram destaque positivo, com alta de mais de 2% após "upgrade" do Citi.

Por volta de 11h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,19%, a 135.521,84 pontos, após atingir 136.190,63 pontos na máxima até o momento, novo topo histórico intradia. Na véspera, registrou recorde para o fechamento em 135.777,98 pontos. O volume financeiro somava 3,8 bilhões de reais.

Parte relevante da trajetória positiva do Ibovespa nas últimas semanas decorre da expectativa de que o Federal Reserve começará a cortar os juros em setembro, enquanto novos dados amenizaram os temores de uma recessão nos Estados Unidos.

Nesse contexto, agentes financeiros aguardam o discurso do chair Fed, Jerome Powell, na sexta-feira.

"Por ora, é esperado que Powell dê novos indícios de que o Federal Reserve cortará juros em setembro e sobre qual seria a intensidade adotada neste ano", afirmou a equipe da corretora Commcor em nota a clientes mais cedo.

Em dia de agenda macro fraca, investidores monitoram nesta terça-feira declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conforme crescem as análises de que a autoridade monetária pode precisar elevar a Selic neste ano.

DESTAQUES

- BRASKEM PNA valorizava-se 2,27%, com analistas do Citi elevando a recomendação das ações para "compra", enquanto aguardam resultados melhores ano a ano no terceiro trimestre e veem a maior parte do risco de Alagoas endereçada.

- CVC BRASIL ON recuava 2,8%, em meio a ajustes após disparar 12% na véspera. Em agosto, ainda acumula um ganho de cerca de 14%.

- VALE ON avançava 0,21%, endossada pela alta dos futuros do minério de ferro na Ásia, com contrato mais negociado em Dalian, na China, subindo 1,21%, enquanto o vencimento de referência em Cingapura subia 0,82%.

- PETROBRAS PN perdia 1,04%, tendo como pano de fundo variações modestas dos preços do petróleo no exterior, onde o contrato Brent mostrava acréscimo de 0,79%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,24%, também experimentando alguma correção após forte valorização no mês, que permanece ao redor de 9%. BRADESCO PN cedia 1,02%.

- MINERVA ON subia 0,91%, tendo no radar acordo para comprar 98% das ações ordinárias da Irapuru II Energia, uma sociedade de propósito específico (SPE) da Elera Energia, por 20 milhões de reais.