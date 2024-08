Derretimento de geleira revela corpos da 1ªGM na Itália

TRENTO, 20 AGO (ANSA) - Dois corpos de soldados italianos da Primeira Guerra Mundial foram encontrados no maciço da Marmolada, na província de Trento, norte da Itália.

Os restos mortais, que estavam a 2,7 mil metros acima do nível do mar, foram localizados por um montanhista que passava pelo local no último dia 16 e avisou as autoridades.

Os corpos só foram encontrados devido ao derretimento acelerado das geleiras nos Alpes em função das altas temperaturas do verão europeu e da crise climática.

Os militares permaneceram soterrados por mais de 100 anos na "Rainha das Dolomitas", um dos cenários da chamada "guerra branca" travada em grandes altitudes entre os exércitos italiano e austro-húngaro entre 1915 e 1918. As autoridades acreditam que os homens foram vítimas de uma emboscada da artilharia inimiga.

"Esta é uma área que só pode ser alcançada com machados de gelo e grampos para caminhadas, porque é muito impermeável", explica à ANSA o comandante do socorro alpino Riccardo Manfredi, que acrescentou que os corpos foram retirados de helicóptero.

Segundo a polícia de Trento, tudo indica que os cadáveres são de soldados da Brigada de Infantaria de Como, na região da Lombardia. (ANSA).

