Gabarito do CNU 2024: o que sabe e quando será divulgado

Os candidatos terão acesso no dia 20 ao gabarito oficial de respostas do CNU (Concurso Nacional Unificado), que aconteceu no domingo (18) em todo o país. O caderno de questões será disponibilizado ainda neste domingo (18), às 20h.

Veja o cronograma do CNU

Dia 20 de agosto: o gabarito preliminar das provas objetivas será disponibilizado na página oficial do CNU.

Dia 20 e 21 de agosto: prazo para o candidato interpor recursos quanto às questões e aos gabaritos divulgados.

Dia 10 de setembro: divulgação da imagem do cartão-resposta.

Dia 8 de outubro: serão divulgadas as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva.

Dia 21 de novembro: divulgação dos resultados finais com nomes dos aprovados

Janeiro de 2025: devem acontecer as convocações para posse de cargos e cursos de formação.

Qual é a proporção entre vagas e candidatos no CNU?

A proporção entre candidatos e vagas varia de acordo com o bloco temático. Isso ocorre porque os blocos têm diferentes números de vagas e inscritos.

O bloco temático com o maior número de candidatos inscritos é o 8, com mais de 694 mil inscritos, resultando na maior taxa de candidatos por vaga: 1.003,7.

O bloco 7, que possui o maior número de vagas, totalizando 1.737, apresenta uma taxa de 242,9 candidatos por vaga.

Considerando todos os oito blocos, a média geral é de 318,4 candidatos por vaga. Inscritos

Mais de 2 milhões de brasileiros se inscreveram no CNU. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo federal. O CNU estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.