VWCO vende 1.300 caminhões em reforço de frota para locação de financeira do grupo Volkswagen

SÃO PAULO (Reuters) - A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) acertou um acordo de venda de 1.300 caminhões da marca para a operação brasileira de assinatura de veículos pesados da unidade de financiamento do grupo, a Volkswagen Financial Services (VWFS), anunciou a montadora sediada em Resende (RJ), nesta segunda-feira.

O negócio permitirá à locadora da unidade de financiamento do grupo, a VW Truck Rental, elevar a quantidade de modelos em oferta de 2.200 caminhões para 3.500 unidades, passando a incluir todos os extrapesados da marca VW, afirmaram as empresas.

Os veículos serão entregues até o final de dezembro, afirmou a VWCO. A média de preço dos modelos está na faixa dos 850 mil reais e o investimento total da VWFS na encomenda é de cerca de 1,1 bilhão de reais.

"O setor de locação está crescendo de forma exponencial no Brasil", afirmou o presidente da VWCO, Roberto Cortes. Segundo ele, as vendas totais de caminhões da indústria automotiva para o mercado brasileiro de locação somaram cerca de 1.400 unidades em 2019, volume que saltou para aproximadamente 10.200 veículos em 2023.

"A indústria de aluguel é hoje 2% da frota de caminhões do país. Nos EUA é 25%. É um potencial de crescimento bastante grande", afirmou o executivo, citando que o Brasil tem atualmente cerca de 3,3 milhões de caminhões em circulação, dos quais 250 mil com mais de 35 anos.

A VWCO liderou os licenciamentos voltados à locação em 2023, com mais de 50% do mercado, afirmou a montadora, citando dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). Do total alugado de caminhões VW no Brasil, o VW Truck Rental responde por um terço dos contratos fechados, afirmou a companhia.

O reforço na frota do serviço de assinatura do grupo acontece em um momento de crescente competição no setor em meio à queda nas vendas de caminhões novos no país. Em fevereiro, a Daimler Truck anunciou lançamento no Brasil de sua primeira operação de locação de caminhões na América Latina, citando investimento de 200 milhões de reais até o final do ano.

As vendas de caminhões novos no Brasil acumularam queda de 7,5% no primeiro trimestre sobre um ano antes, a 26,5 mil unidades, segundo dados da associação de montadoras, Anfavea. A associação de distribuidores de veículos, Fenabrave estima crescimento de 10% nas vendas de caminhões este ano, a 114,6 mil unidades.

Atualmente a VWCO tem dois turnos de produção em Resende ocupados. Cortes afirmou que o mercado nacional já se adaptou ao encarecimento dos caminhões gerado pela introdução da tecnologia de emissões reduzidas Euro 6 no ano passado e que a expectativa de crescimento das vendas neste ano é impulsionada em parte pela queda nos juros da economia e pelo lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"Esse ano, mesmo com crescimento do PIB de 2% (menor que os 2,9% de 2023) a projeção da Anfavea é de crescimento de 13% nas vendas de caminhões", disse Cortes. "A redução da taxa de juros aumenta a propensão de investimento", acrescentou.