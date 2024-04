Madonna no Rio: Cimed dará 25 mil produtos com nome da cantora

A farmacêutica Cimed lançará uma linha especial de seu hidratante labial Carmed, de olho na passagem da cantora Madonna pelo Brasil.

Carmed Madonna terá sabor cereja Imagem: Divulgação

O que aconteceu

A Cimed anunciou que vai distribuir 25 mil unidades do hidrante labial Carmed, produzido em parceria com a cantora Madonna.

O produto foi desenvolvido especialmente para show que comemora 40 anos de carreira da cantora, que acontece neste sábado (4), no Rio de Janeiro. O Carmed Madonna terá aroma de cereja e embalagem temática.

Os produtos serão distribuídos em farmácias selecionadas de Copacabana, voos da Azul com destino ao Rio de Janeiro, ônibus da viação 1001 e hotéis da Rede Ibis no bairro da zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a farmacêutica, a ação tem o objetivo de "ampliar o reconhecimento internacional da marca, além de aproximar o Carmed do público 40+, faixa etária principal dos fãs da artista".

A parceria com a Madonna é o primeiro passo para iniciarmos o processo de reconhecimento internacional da Cimed, considerando que se trata de uma artista que transita por diversas gerações. Era exatamente a conexão que precisávamos para mostrar a nossa marca para o mundo.

João Adibe Marques, presidente da Cimed

O show, que espera receber 1,5 milhões de pessoas em Copacabana, terá transmissão ao vivo da TV Globo e do canal Multishow. A vinda da cantora foi patrocinada pelo Itaú. A Heineken também será apoiadora do evento.