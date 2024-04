Josias: Tabelinha Planalto-Supremo envenena relação entre poderes

A aproximação entre o Executivo e o Judiciário na questão da desoneração da folha de pagamentos prejudica a boa relação e o equilíbrio entre os Três Poderes, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (29).

A tabelinha é muito explícita e isso não é bom, sobretudo quando se dá em desapreço do outro poder, para desfazer algo que o Legislativo aprovou, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, Lula voltou à carga editando uma medida provisória para alterar a situação novamente. Ciou-se uma crise, ele voltou atrás e agora recorre ao Supremo.

Isso tudo envenena a relação entre os poderes e não é bom para a convivência democrática. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias estranhou a rapidez em torno de todo o processo que levou à decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, que suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha até 2027.

Está ficando muito escancarada essa parceria do Palácio do Planalto com o Supremo. Neste caso específico dessa decisão do Cristiano Zanin, a coisa ficou mais escancarada ainda.

Considerou-se que havia prevenção do ministro. É uma interpretação muito extravagante desse mecanismo da prevenção. Pouco depois, no dia seguinte, ele expediu a liminar suspendendo tudo e a mandou para o plenário virtual, como se já tivesse uma informação prévia de que a decisão monocrática dele seria referendada. Josias de Souza, colunista do UOL

