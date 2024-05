Gasly usará capacete em homenagem a Ayrton Senna em Ímola

ÍMOLA, 16 MAI (ANSA) - O francês Pierre Gasly, vencedor da edição de 2020 do Grande Prêmio de Monza de Fórmula 1 e piloto da Alpine, vai correr em Ímola com um capacete dedicado ao brasileiro Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos no início do mês.

O ex-piloto brasileiro, que faleceu durante uma prova no mesmo circuito onde acontecerá o GP da Emilia-Romagna, é admirado por Gasly desde criança, embora tenha nascido dois anos depois de Senna morrer.

"Desde criança sempre o admirei. Eu cresci ouvindo muito sobre Alain Prost, mas admirava o estilo de corrida de Senna, a pessoa que ele era, seus valores e a forma que se relacionava com a comunidade. Ele foi um dos maiores campeões do nosso esporte, acho importante homenageá-lo", afirmou.

Gasly acrescentou que sempre ouviu falar mais sobre o compatriota Prost, piloto francês de maior sucesso na F1, e opinou que a rivalidade entre Senna e o tetracampeão mundial foi a "mais icônica" da história da categoria.

O francês chegou a usar um capacete semelhante ao de Senna e guiar em Silverstone, na Inglaterra, a Toleman TG183B, primeiro carro do ex-piloto na F1.

As esperanças de Gasly é que o capacete de Senna possa trazer mais sorte dentro das pistas, pois o francês ainda não pontuou em 2024 e nem conseguiu finalizar uma corrida entre os 10 primeiros. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.