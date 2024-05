Kroos e Gündogan lideram lista de convocados da Alemanha para a Euro

O técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, revelou nesta quinta-feira (16) a lista de 27 convocados para disputar em casa a Eurocopa 2024 (14 de junho - 14 de julho), com Toni Kroos e o capitão Ilkay Gündogan como os principais nomes, mas sem Mats Hummels e Julian Brandt, finalistas da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund.

Após os jogos de preparação contra Ucrânia, no dia 4 de junho em Nuremberg, e Grécia, três dias depois em Mönchengladbach, Nagelsmann terá que apresentar a Uefa uma lista com no máximo 26 jogadores. O prazo termina no dia 7 de junho.

A Alemanha estreia na Euro no dia 14 de junho contra a Escócia, em Munique, antes de enfrentar a Hungria no dia 19, em Stuttgart, e a Suíça no dia 23, em Frankfurt.

A lista de 27 jogadores foi anunciada nesta quinta-feira em coletiva de imprensa em Berlim, mas 18 nomes já haviam sido revelados entre domingo e quarta-feira através da imprensa e das redes sociais.

Entre os jogadores que ainda não tinham sido anunciados estão os meio-campistas Toni Kroos (Real Madrid) e Jamal Musiala (Bayern de Munique) e os goleiros Marc-André ter Stegen (Barcelona) e Alexander Nübel (Stuttgart).

A convocação do capitão Ilkay Gündogan foi revelada em painéis publicitários na Alexanderplatz, praça icônica da capital alemã.

A grande campanha do Dortmund na Champions não mudou a ideia inicial de Nagelsmann. Dessa forma, Hummels, Brandt e Karim Adeyemi não estarão na Euro. Estão, sim, convocados o zagueiro Nico Schlotterbeck e o atacante Niclas Füllkrug.

Quem também ficou de fora da lista foi o volante Leon Goretzka, do Bayern.

-- Lista de convocados da Alemanha para a Eurocopa:

Goleiros (4): Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE/0 jogos pela seleção), Manuel Neuer (Bayern de Munique/ALE/117), Alexander Nübel (Stuttgart/ALE/0), Marc-André ter Stegen (Barcelona/ESP/40)

Defensores (9): Waldemar Anton (Stuttgart/ALE/1), Benjamin Henrichs (RB Leipzig/ALE/14), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE/84), Robin Koch (Eintracht Frankfurt/ALE/8), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart/ALE/2), David Raum (RB Leipzig/ALE/20), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP/68), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE/11), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/ALE/23)

Meio-campistas (8): Robert Andrich (Bayer Leverkusen/ALE/3), Chris Führich (Stuttgart/ALE/3), Pascal Gross (Brighton/ING/5), Ilkay Gündogan (Barcelona/ESP/75), Toni Kroos (Real Madrid/ESP/108), Jamal Musiala (Bayern de Munique/ALE/27), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique/ALE/0), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/ALE/16)

Atacantes (6): Maximilian Beier (Hoffenheim/ALE/0), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund/ALE/15), Kai Havertz (Arsenal/ING/44), Thomas Müller (Bayern de Munique/ALE/128), Leroy Sané (Bayern de Munique/ALE/59), Deniz Undav (Stuttgart/ALE/1)

tba/ilp/iga/pm/cb/dd

© Agence France-Presse